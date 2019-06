Heiko Breckwoldt aus Waldbronn ist erfolgreicher Speaker

Anzeige

Speaker sind Leute, die sprechen. Was daran Besonders sein soll, zumal ja irgendwie jeder mehr oder weniger spricht und allein schon deswegen ein Speaker, ein „Sprecher“, sein könnte? Sicher, es gibt außergewöhnliche Speaker, wie beispielsweise der im englischen Parlament (Unterhaus), ausgestattet mit einem Zepter, der verbal schon mal reingrätscht, wenn es zu heftig bei einer Debatte zugeht. Deswegen noch einmal nachgefragt: Was ist ein Speaker, vor allem einer, der das „Sprechen“ zum Beruf gemacht hat?

Von Klaus Müller

Waldbronner Speaker war bei Weltrekord dabei

Heiko Breckwoldt aus Waldbronn sollte die Antwort wissen. Schließlich wurden er und weitere 65 Speaker unlängst in Stuttgart bei einem „Internationalen Speaker Slam“ (Wettstreit) mit dem „Speaker Excellence Award“ ausgezeichnet. Den Preis gab´s für einen Speaker-Weltrekord; dafür, dass 66 Protagonisten jeweils fünf Minuten sprachen. Die Summe aller Beiträge – und das fast ohne Unterbrechung – ergab dann den vom Veranstalter, „Speaker-Papst“ Hermann Scherer, postulierten Weltrekord.

Heiko Breckwoldts Thema ist der richtige Umgang mit Fehlern

„Jeder Speaker hat sein eigenes Thema“, berichtet Breckwoldt. „Jeder ist in seinem Thema ein Experte.“ Emotional sollte ein Vortrag sein. Und am Besten sogar noch Gänsehaut bei den Zuhörern erzeugen. Speaker Breckwoldt, der seinen Teil zum Weltrekord beitrug, ist nach eigenem Bekunden „Experte und Redner für Menschenkenntnis und Fehlerkultur“. Als vormalige leitende Führungskraft in einem weltweit operierenden Unternehmen habe er viel Erfahrungen sammeln und viele Beobachtungen machen können.

Fehler zu machen, sei in deutschen Firmen fast schon ein Tabu. Dabei – so seine in fünf Minuten komprimierte Botschaft – gehörten Fehler zum Leben, ebenso wie auch mal zu scheitern. Daraus sollte man lernen, auch verstanden als Grundlage für eine „positive Fehlerkultur“. Schuldzuweisungen, die Suche nach Sündenböcken und Sanktionen würden Mitarbeiter zu einer ängstlichen Fehlervermeidung und zu Vertuschung veranlassen.

In der Speaker-Branche geht´s auch um Business

Viel Applaus bekam Breckwoldt beim Internationalen Speaker Slam für seinen „Fünf-Minuten-Fehlerkultur-Vortrag“, den er wochenlang einstudierte und daran feilte. Die Vorstellung, Fehler machen zu dürfen, daraus zu lernen und nicht gleich niedergebügelt zu werden, hat doch was – für jeden. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Auch Speaker sind nicht völlig selbstlos. In ihrer Branche, davon lässt sich durchaus sprechen, geht´s auch um Business, um Überzeugungsarbeit und um den Verkauf von Überzeugungen. „Viele Firmen buchen Speaker zu bestimmten Themen“, erklärt Breckwoldt, der zusammen mit seiner Frau Birgit nach Stuttgart reiste. Speaker, so der 59-Jährige weiter, bedienten die emotionale Schiene, sie wollten verbal überzeugen, Probleme anreißen, sie direkt ansprechen. Und genau das hat auch Breckwoldt für sich entdeckt – das professionelle Speaker-Dasein. Von wegen also Reden ist Silber …