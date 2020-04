Hochwasserschutz in Malsch auf der Zielgeraden

Anzeige

Das Großprojekt Hochwasserschutz im Malscher Ortskern nähert sich dem Ende: Die Ausweitung der Gewässerverdolung zwischen Adlerkreuzung und Volksbank ist abgeschlossen, so dass die Ortsdurchfahrt am Samstag, 25. April, wieder freigegeben werden kann. Wie berichtet, verkehren dann auch wieder die Buslinien 104 und 110 auf ihrer regulären Route durch Malsch.

„Der Bereich Adlerstraße ist fertiggestellt bis auf Restarbeiten“, erklärt Peter Kirsamer vom Ingenieurbüro Wald & Corbe. Derzeit und in den kommenden Wochen würden in der Hauptstraße noch die Mischwasserkanalisation sowie Frischwasser- und Gasleitungen erneuert. Am 5. Mai soll dorthin auch eine neue Toilettenanlage geliefert werden.

Abschluss der Arbeiten im Sommer

Zudem stehen nach Angaben der Gemeinde unter anderem noch die Parkraumgestaltung sowie die Schaffung von E-Ladestationen an. Peter Kirsamer rechnet mit einem kompletten Abschluss der Arbeiten bis Juli oder August. Mit der Bepflanzung der Beete könne man voraussichtlich im Oktober beginnen.

Mitte 2018 hatte das Bauprojekt begonnen, das sich die Gemeinde mehr als zehn Millionen Euro kosten lässt. Hauptbestandteil war die Erneuerung der Verdolung des Federbachs auf einer Länge von rund 280 Metern. Außerdem wurde auf Höhe der Kreuzstraße das Trennbauwerk zur Ableitung der Federbachverdolung erneuert.

Neue Leitungen für Gas, Strom und Trinkwasser

Zusätzlich umfasst das Bauprojekt die Neuordnung von Stellplätzen sowie die Erneuerung der Infrastruktur zur Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und einer Internetverbindung. Die neuen Leitungen werden, wie bereits erwähnt, teilweise noch verlegt. „Die Baumaßnahme konnte bisher ohne Unterbrechungen durchgeführt werden“, zeigt sich Kirsamer erfreut. Auch bei den Kosten habe sich gegenüber der ursprünglichen Planung keine Steigerung ergeben.

Das ist für uns eine große Erleichterung. Markus Kühn, Vorstandsmitglied Interessensgemeinschaft Malsch

Erfreut über die Freigabe der Ortsdurchfahrt zeigen sich die Gewerbetreibenden. „Das ist für uns eine große Erleichterung“, sagt Markus Kühn, Vorstandsmitglied der Interessensgemeinschaft (IG) Malsch. Vor allem diejenigen, die ein Geschäft in der Adler- oder der Hauptstraße haben, profitierten davon, und auch die Kunden.