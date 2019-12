Menschen mit Behinderung pflegen seit zehn Jahren das Dr.Oetker-Gelände in Ettlingen

Anzeige

Sie mähen den Rasen, schneiden Bäume und Büsche und gestalten Beete: Seit zehn Jahren pflegt die Garten- und Landschaftsgruppe der Hagsfelder Werkstätten (HWK) das knapp 45 000 Quadratmeter große Außengelände von Dr. Oetker in Ettlingen. Rund acht Menschen mit Behinderung arbeiten dort an 100 Tagen im Jahr. Für ihren Einsatz wurden sie nun von Dr. Oetker mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Pflege der „ersten Visitenkarte“ des Unternehmens

„Sie sind wie langjährige Kollegen, auch wenn sie nicht auf der Payroll stehen“, schilderte Bernhard Kuhnimhof, Werksleiter von Dr. Oetker in Ettlingen, die Zusammenarbeit mit den HWK-Mitarbeitern. Das Außengelände des Unternehmens sei die „erste Visitenkarte“, die Kunden sehen, wenn sie zu Besuch sind – und die HWK-Kollegen sorgten dafür, dass diese Visitenkarte einen guten ersten Eindruck vermittele.

Inklusion durch Arbeit in Firmen noch nicht selbstverständlich

Als „Vorzeigeprojekt“ bezeichnete Michael Auen, Hauptgeschäftsführer der HWK, die Kooperation mit Dr. Oetker. Dass Inklusion und Teilhabe auch in Firmen ermöglicht werden, sei noch keine Selbstverständlichkeit. „Dabei ist es extrem wichtig, dass wir nicht nur in den Werkstätten arbeiten, sondern uns auch draußen unters Volk mischen“, sagt er. Dr. Oetker sei eine der ersten Firmen gewesen, die eine Zusammenarbeit mit den HWK eingegangen ist.

275 Mitarbeiter am Standort von Dr. Oetker in Ettlingen

Am Standort von Dr. Oetker in Ettlingen arbeiten derzeit laut Werksleiter Kuhnimhof 275 Mitarbeiter, rund 80 davon im Außendienst. Das Traditionsunternehmen bedient Großkunden wie Metro oder den C+C-Großmarkt von Edeka. Diese beliefern wiederum Kantinen, Krankenhäuser oder Mensen.

Zu den vier Hauptproduktgruppen am Standort Ettlingen zählten zum einen Suppen, Soßen und Bindemittel, zum anderen Pizza sowie Desserts und Backwaren, erläutert Roland Menzel. Der neue Geschäftsführer, der zuvor 14 Jahre für Dr. Oetker in Barcelona gearbeitet hat, möchte das internationale Geschäft am Standort Ettlingen verstärken. Bisher sei man sehr auf nationale Kunden konzentriert, erklärt er.