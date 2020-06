In Ettlingen und Umgebung feiern Pfarreien Fronleichnam ohne Prozession

Anzeige

Feiern die Christen trotz Prozessionsverbot in Corona-Zeiten Fronleichnam? Verschiedene Pfarreien in Ettlingen und Umgebung haben kreative Ideen entwickelt. So sind in Spessart und Pfaffenrot am Feiertag Freiluft-Gottesdienste.

„Fronleichnam findet statt, aber ohne Prozession“, sagt Pfarrer Rainer Warneck von der katholischen Seelsorgeeinheit Malsch. Aber dies heiße nicht, dass am Donnerstag, 11. Juni, alles wie in einer normalen Messfeier ablaufe, wenn für die Seelsorgeeinheit um 10 Uhr in der Kirche St. Bernhard in Malsch Gottesdienst ist. Wie in anderen katholischen Pfarreien des alten Dekanats Ettlingen gelte, „die Prozession durch die Straßen unserer Ortschaft kann leider nicht durchgeführt werden.“

Für uns im Pfarrgemeinderat war schon Anfang Mai klar, dass wir trotz der Möglichkeit, Gottesdienste unter freiem Himmel zu feiern, in unserer größten Kirche bleiben. Pfarrer Rainer Warneck, katholischen Seelsorgeeinheit Malsch

Bei einer Prozession zu Corona-Zeiten wäre es äußerst schwierig, die vorgegebenen Höchstzahlen an Teilnehmern sowie die geltenden Abstandsregeln zwischen den Mitfeiernden von zwei Metern in alle Richtungen dauerhaft einzuhalten. „Für uns im Pfarrgemeinderat war schon Anfang Mai klar, dass wir trotz der Möglichkeit, Gottesdienste unter freiem Himmel zu feiern, in unserer größten Kirche bleiben“, so Werneck.

100 ist die magische (Teilnehmer-)Zahl

Ein Grund dafür sei die generelle Begrenzung der Teilnehmerzahl für Versammlungen auf 100. Im vergangenen Jahr sei die Prozession im Malscher Ortskern noch ein großes Ereignis gewesen. Die vier Ortsteilpfarreien hätten auf dem langen Prozessionsweg jeweils wunderbare Altäre gestaltet.

Auch interessant: Vollversammlung des Weltkirchenrats in Karlsruhe wird verschoben

„Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“ heißt Fronleichnam seit 1264 in der katholischen Kirche. Mit dem kirchlichen Hochfest feiert sie nach ihrem Verständnis die leibliche Gegenwart Christi in der Eucharistie (Abendmahl, Altarsakrament). Bei den Menschen ist das Fest eng verbunden mit der Monstranz, einem kostbar mit Gold verzierten Vorzeigegerät, in dem eine Hostie (Leib Christi) zur Verehrung in einer Prozession mitgeführt wird.

Wir wollen, dass jeder die Chance hat, irgendwo in unseren Pfarreien Fronleichnam mitzufeiern. Pfarrer Roland Merz

In der Seelsorgeeinheit Ettlingen-Land wird das Fest mit gleich vier Gottesdiensten gefeiert. „Wir wollen, dass jeder die Chance hat, irgendwo in unseren Pfarreien Fronleichnam mitzufeiern“, sagt Pfarrer Roland Merz. Die Kirche in Bruchhausen werde festgerecht mit Blumen aus „Pfarrers Garten“ geschmückt.

Ist Religion systemrelevant?

Er werde sich in seiner Predigt des Themas „Religion auf dem Abstellgleis annehmen?“ Ihn ärgere, dass die Kanzlerin „Glaube und Kirche“ gerade in Corona-Zeiten nicht als systemrelevant bezeichnet habe. Dabei wisse er aus vielen Begegnungen mit Menschen, welche Kraft aus der Religion für die Menschen ausgeht.

Sein Priesterkollege Militärdekan Siegfried Weber wird vor dem Vereinsheim in Spessart einen Gottesdienst unter freiem Himmel zu Fronleichnam passend mit geschmücktem Altar und Birken als zusätzliches Stilmittel feiern – inklusive musikalischer Umrahmung.

Auch interessant: Gläubige in Baden-Baden beten wegen Corona unter Aufsicht

Stephan Lumpp, in der Seelsorgeeinheit zuständig für die Technik, verspricht einen Live-Stream, abzurufen auf der Homepage www.kath-ettlingen-land.de. In der Seelsorgeeinheit Waldbronn ist die zentrale Feier in Herz-Jesu in Etzenrot.

Prozessionen fördern „Wir-Gefühl“

Pfarrer Torsten Ret bedauert, dass es keine Prozession gibt. Durch die wechselnde Austragung in den vier Pfarreien der Seelsorgeeinheit Waldbronn-Karlsbad sei das „Wir-Gefühl“ gestärkt worden. Zumal im jeweiligen Dorf bei den Prozessionen nicht nur die Erstkommunionkinder und ihre Familie dabei gewesen seien, sondern viele andere gesellschaftliche Gruppen.

Auch interessant: Kirchengemeinden rund um Achern: Zurück zur Normalität geht es nur Schritt für Schritt

In Rheinstetten hat sich Pfarrer Reinhard Fritz etwas besonderes einfallen lassen: Es wird in das Sankt Ulrich zwar „nur“ eine Eucharistiefeier geben, aber er kündigt für das Anliegen „Demonstration für den Glauben an Jesus Christus“ die Aktion „Monstranz on Tour“ an. Was sich dahinter verbirgt, ist später auf dem Youtube-Kanal der Pfarrgemeinde zu sehen.