Kampf gegen Invasion des Kalikokrebs fordert Forscherteam in Rheinstetten

Was Mitte der 1990er-Jahre in Rheinstetten schon zu Rätselraten im Verein des damaligen Junganglers Sebastian Schrempp führte, ist heute als Oberbürgermeister ein ökologisches Problem der Stadt am Rhein. „Was ist das?“, habe man sich damals beim Anblick des Kalikokrebses gefragt, der sich mit inzwischen erschreckender Geschwindigkeit immer mehr Lebensraum erobert, nachdem er damals im Land auftauchte. Beim Ortstermin nahe der Straße am Sportpark am Rande von Mörsch, macht die Tragweite der Invasion

durch den nordamerikanischen Flusskrebs deutlich. Staatssekretär Andre Baumann aus dem Landes-Umweltministerium sowie Vertreter des Regierungspräsidiums machten sich vor Ort ein Bild. „Er radiert ganze Biotopvernetzungen aus“, weiß Professor Andreas Martens von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Martens leitet das Forschungsvorhaben bei Rheinstetten seit 2015 – mit Höhen und Tiefen.

Unter einem Pavillon sind einige Krebse „ausgestellt“.

Biotop wird zu „Milchkaffeegewässer“

Hänge man eine Reuse mit Katzenfutter als Köder in ein befallenes Gewässer, tummeln sich in kürzester Zeit 60 bis 90 Kalikokrebse darin. Überall wo es lehmigen Untergrund gibt, fühle sich der Kalikokrebs wohl, erzählt der wissenschaftliche Mitarbeiter Andreas Stephan. Das vorher seinem Name alle Ehre machende Mörscher „Milchkaffeegewässer“ sei inzwischen teilsaniert, sagt Projektleiter Martens und zeigt auf das inzwischen wieder leidlich klare Wasser. Kiesaufschüttungen an den Uferbereichen verhinderten, dass der Kaliko Gänge gräbt, in die er sich auch bei Trockenheit zurückziehen kann ein Austrocknen des Sees

überleben würde. Zur Not stelle der Krebs sogar auf Kannibalismus um, wenn seine Population völlig überhand nimmt. „Wir sind dabei, den allerletzten Krebs zu fangen.“ Das bedeutet aber keinen großen Sieg im Kampf gegen den Eindringling, der heimische Arten verdrängt. Heimische Krebse, Frösche, Molche oder Libellen sind in Gefahr. „Für manche Arten ist es fünf vor zwölf“, erklärte auch Andre Baumann.

Appell für mehr Forschung gegen unerwünschte Zuwanderer

Das Forschungsgebiet des Kleingewässer-Komplexes sei einst „ein Kleinod Rheinstettens“ gewesen. „Aber sieben von elf Gewässern sind inzwischen vom Kalikokrebs betroffen.“ Das früher glasklare Kleingewässer „Aquarium“ hat sich eingetrübt, 80 000 Krebse vermutet Martens darin. Aktuell arbeite man an „Klebstoffen“, um Krebse mit Sendern versehen zu können und deren Wanderungsverhalten zu studieren. „Ich werbe für

mehr Forschung. Ich kann doch nicht die Speerspitze sein“, betont Martens. In guter Kooperation mit der Stadt und mit Feuereifer wissenschaftlicher Mitarbeiter und studentischer Hilfskräfte schlägt man sich an der Rheinstettener Front dennoch wacker. So hofft man etwa, ein Mittel zu finden, das den Krebs anlockt. Noch ein Traum ist es laut Martens, ein Mittel in Händen zu haben, das dass Anhaften der 250 bis 400 Eier am Körper der weiblichen Krebse verhindert – so könnte das explosionsartige Ausbreiten des Einwanderers gebremst werden.

Müssen die Franzosen ins Boot bekommen

Der Klimawandel spiele dem Kalikokrebs aber ebenfalls in die Karten. Strenge Winter sind selten. „Er ist daher das ganze Jahr aktiv und kann wandern.“ Womöglich müsse man einige Gewässer zuschütten, wenn alle Stricke reißen. Kritisiert wird von Martens, dass der Kalikokrebs nach wie vor nicht auf der EU-Liste der invasiven Arten zu finden ist. Das massive ökologische Problem müsse noch stärker in die Köpfe. „Und wir müssen die Franzosen mit ins Boot bekommen.“ Aktuell breitet sich der Kalikokrebs am Oberrhein aber

immer weiter aus. Das Problem müsse mehr in die Köpfe, darauf pocht Martens. Beispielhaft beschreibt er den Zustand für Sumpfschildkröten wertvoller Gewässer im Grenzgebiet Pfalz/Elsass. „Die sind nur noch Brühe.“ In Rheinstetten erforscht er auch Wanderbewegungen des Eindringlings und testet Baumstamm-Barrieren. Erfolge erzielte man durch Kiesaufschüttungen in den Gewässern, wodurch der Kalikokrebs keine Höhlen mehr bohren kann, in die er sich zurück zieht. 150 000 Euro flossen von der Landesstiftung Naturschutzfonds zuletzt für das Projekt – Martens hofft auf eine Folgefinanzierung.

Der grundsätzliche Appell von Forschung und Politik ist unmissverständlich: Keine fremden Tierarten in der heimischen Umwelt aussetzen. Wie beim Kalikokrebs kann dies größte Gefahren für die Tier- und Pflanzenwelt bedeuten. Die Karlsruher Forscher sind auch auf die Bevölkerung angewiesen: Um Wanderungsbewegungen und Verbreitung zu erfassen, können sich Bürger, die Kalikokrebse wo auch immer an Land sichten, diese melden: per E-Mail an Flusskrebse@mail.de . Gut wäre es, wenn auch ein Foto des Fundes als Anhang mitgeschickt wird. Das erleichtere den Biologen die Arbeit enorm.