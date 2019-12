Diebe brechen in Altersheim in Karlsbad ein und klauen leeren Tresor

Anzeige

Ziemlich wertlose Beute haben schamlose Diebe bei einem Einbruch in ein Altersheim in Karlsbad-Langensteinbach gemacht. Wie die Polizei meldet, brachen die Verbrecher am Wochenende in die Seniorenresidenz ein, rissen einen Tresor aus der Wand und dampften wieder ab. Was sie nicht wussten: Der Tresor war leer.

Nach Informationen der Polizei stiegen die Einbrecher am vergangenen Wochenende über ein Fenster in die Büroräume der Residenz ein. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Dann rissen sie einen Wandtresor aus und nahmen ihn mit. Was die Diebe zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht wussten: Der Tresor war leer. Laut Angaben der Polizei verschwanden die Verbrecher auf dem selben Weg, über den sie gekommen waren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeiposten Albtal unter der Telefonnummer 07243/3240859 zu melden.

ots/BNN