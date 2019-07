15-Jährige aus Karlsbad-Ittersbach vermisst

Anzeige

Die 15-jährige Alesya aus Karlsbad-Ittersbach wird vermisst. Laut Angaben der Polizei wurde der Teenager in der Nacht zum Samstag zuletzt gesehen.

Alesya war am Freitagabend in einem örtlichen Jugendclub und ging danach zu Fuß nach Hause. Im Bereich der Oberen Dorfstraße in Ittersbach wurde sie gegen 1.30 Uhr zuletzt gesehen, danach verliert sich ihre Spur, heißt es von der Polizei. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die aber bisher noch zu keinem Ergebnis geführt haben.

Die 15-Jährige ist etwa 1,68 Meter groß und schlank. Alesya hat braune, lockige Haare und trägt eine Brille. Zuletzt hatte sie ein schwarzes Top und eine schwarze kurze Hose an.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0721/666-5555.

ots/bnn