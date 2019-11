„Kaserne Nord“ in Ettlingen: Als erstes wird ein Kindergarten gebaut

Anzeige

In Ettlingens einzigem großen Neubaugebiet „Kaserne Nord“ gegenüber von Neuwiesenreben sollen mittelfristig 400 Wohneinheiten entstehen. Als erstes will die Stadt dort aber einen Kindergarten mit sechs Gruppen bauen lassen, weil sie schon jetzt Bedarf an Plätzen für unter wie über Dreijährige hat.

Um für das neue Gebäude eine hochwertige städtebauliche Lösung zu erhalten, soll es einen Wettbewerb geben. Der beschränkt sich nicht allein auf den Teil Kindergarten, sondern wird die in den oberen Stockwerken geplanten etwa acht Wohnungen einschließen. Die sollen entweder an die Stadtbau GmbH verkauft werden oder an einen Dritten und dann zweckgebunden vermietet werden.

Auch interessant: Für die Umgestaltung der Straßen am Ettlinger Stadtgarten gibt es drei Varianten

Zunächst wollte man Spielfläche auf dem Dach

Zunächst war angedacht aus Gründen des geringeren Flächenverbrauchs den Kindergarten mehrgeschossig in die Höhe wachsen zu lassen und Außenspielfläche oben auf dem Dach unterzubringen. Für diese Idee der Verwaltung konnte sich der Gemeinderat vor ein paar Monaten aber nicht erwärmen. Also gab er den Auftrag, das Vorhaben zu überarbeiten.

Wettbewerb soll 2020 über die Bühne

Ergebnis: der Bau wird jetzt etwas größer, nur Erdgeschoss und erstes OG sind für den Kindergarten. Der erhält eine herkömmliche, ebenerdige Freifläche zum Spielen.Beabsichtigt ist, den Wettbewerb für den Kindergarten im Gebiet „Kaserne Nord“ und die Wohnungen im ersten Halbjahr 2020 über die Bühne zu bekommen. Ein Preisgericht, in dem auch Vertreter der Gemeinderatsfraktionen sitzen, soll im Sommer tagen und entscheiden.

Erwartet wird ein C02-neutrales Gebäude

Erwartet wird im Sinne der Nachhaltigkeit ein CO2-neutrales Gebäude in „Kaserne Nord“. Das bedeutet, es könnte auf einen Holzbau hinauslaufen. Da es mit dem Eigentümer des an den Kindergarten angrenzenden Grundstücks Schwierigkeiten gibt, ist es zunächst mal keine Anbindung an eine vorgesehene Tiefgaragenzufahrt möglich. Als Zwischenlösung gibt es oberirdische Stellplätze. Die sollen nördlich der Ludwig-Erhard-Straße in Verlängerung der Heinrich-Magnani-Straße ausgewiesen werden.

Auch interessant: Beim Maschinenbauer Klingelnberg in Ettlingen sind 150 Stellen in Gefahr

Kostet das Ganze zwölf Millionen Euro?

Ein Wort zu den Kosten: Sie könnten bei einer angenommenen jährlichen Preissteigerung von acht Prozent am Bau und einem Puffer für Unvorhergesehenes von 30 Prozent bei zwölf Millionen Euro liegen, sollte in Holz und CO2- neutral gebaut werden. Ein Betrag, der vor allem der CDU-Fraktion im vorberatenden Ausschuss sauer aufstieß. Lorenzo Saladino mutmaßte, die Verwaltung wolle sich, wiewohl noch gar keine Planung für Kita und Wohnungen da sei „schon mal dieses Geld bis 2024 sichern“. Auch Kirstin Wandelt (SPD) fand das Vorhaben sehr teurer.

Erst Mal nur Geld für den Wettbewerb

Oberbürgermeister Johannes Arnold meinte, es gehe zunächst mal nur um den Planungswettbewerb in „Kaserne Nord“ und die dafür erforderlichen Mittel. Die bewilligte der Ausschuss. Das letzte Wort spricht der Ettlinger Gesamtgemeinderat in seiner nächsten Sitzung. .