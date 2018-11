Kopfgeld auf Hund: Polizei schnappt Verfasser

Anzeige

Die Polizei hat den Schreiber gefasst, der in Karlsbad Anfang Oktober Flugblätter verteilt haben soll. In den Blättern forderte der geständige 48-Jährige dazu auf, den Mischlingshund einer Familie aus Karlsbad-Ittersbach zu töten.

Tierfreunde in Karlsbad können aufatmen: Die Polizei hat den Mann gefasst, der Anfang Oktober in Flugblättern dazu aufgefordert hatte, einen Hund zu töten. Die BNN berichteten mehrfach über die Flugblätter, die in der Region für Aufregung gesorgt hatten. In den rund zwei Dutzend Flugblättern, die in den Ortsteilen Langensteinbach und Ittersbach verteilt wurden, forderte der 48-jährige Mann die Tötung des Hundes einer Familie aus Ittersbach und versprach eine Belohnung von 1.000 Euro.

Falscher Name auf Flugblätter gedruckt

Beamte des Polizeipostens Albtal in Waldbronn untersuchten die Blätter, auf denen auch ein Name abgedruckt war, meldet die Polizei. Der angebliche Verfasser, der mit den Flugblättern tatsächlich aber nichts zu tun hatte, erstattete Anzeige wegen Verleumdung. Durch Ermittlungen kam die Polizei dann dem mutmaßlichen Schreiber auf die Spur. Der 48-Jährige räumte ein, die Flugblätter hergestellt und verteilt zu haben.

Durch Bellen im Schlaf gestört

Sein Motiv: Der Mann wurde wohl mehrfach durch den bellenden Hund in seiner Nachtruhe gestört. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verleumdung und wegen der öffentlichen Aufforderung zu einer Straftat. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall.

(ots/bnn)