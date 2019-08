Unwetter entwurzelt Bäume und reißt Äste ab

Anzeige

Ein Unwetter mit Sturmböen hat am Dienstagabend in Teilen der Region Äste abgerissen und Autos beschädigt. Auf der A5 stockte der Verkehr zeitweise, weil Äste auf der Fahrbahn lagen. Die Schlossfestspiele in Ettlingen wurden wegen des Gewitters offenbar abgesagt.

Insgesamt sei die Region aber „glimpflich davongekommen“, sagte ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums. Eine erste Bilanz der Rettungskräfte geht von rund 40 Einsätzen wegen des Gewitters aus.

Besonders stark waren die Unwetter-Folgen rund um Rheinstetten, Ettlingen und Malsch bemerkbar, sagte der Polizeisprecher. Dort hätten Sturmböen einen Baum entwurzelt und vielerorts Äste abgerissen. Einige Äste seien auf geparkte Autos gestürzt.

Einer der Orte, die es besonders stark erwischt hat, war offenbar Bietigheim bei Rastatt. Dort wurde mindestens ein Baum entwurzelt. Anwohner berichten auch von abgerissenen Rollläden und weggewehten Dachziegeln.

Schlossfestspiele Ettlingen wegen Gewitter abgesagt

Auf Facebook berichten BNN-Leser, dass die Schlossfestspiele in Ettlingen wegen des Gewitters erst unterbrochen und dann abgesagt wurden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Abend nicht.

Auch von Stromausfällen in Rastatt und Malsch berichten BNN-Leser. Offenbar war die Stromversorgung aber nach wenigen Minuten wiederhergestellt. Verletzte gab es nach ersten Informationen der Polizei keine.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor schon vor starken Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und teilweise Hagel gewarnt. An den meisten Orten war es aber bei Regen geblieben.