LameTrain: Per App schneller zum Geld von der Bahn

Mit LameTrain schneller ans Geld bei Bahnverspätungen: der Informatikstudent Max Wesel aus Ettlingen hat ein Start up-Unternehmen gegründet, das die Zettelwirtschaft für Bahnkunden überflüssig macht.

Mit seinem Informatikstudium in Berlin ist Max Wesel so gut wie fertig. Was ihm noch fehlt, ist die Masterarbeit. Für die aber hat der in Ettlingen geborene und aufgewachsene junge Mann momentan keinen Kopf. Denn 50 Wochenstunden und manches Mal auch mehr verbringt er mit seinem vor einiger Zeit gegründeten Start-up Unternehmen.

Ticket muss online gekauft sein

LameTrain, heißt die junge Firma, zu deutsch „lahmer Zug“, die seit einem dreiviertel Jahr erfolgreich einen, wie der Geschäftsführer sagt, „einfachen und schnellen Service für Erstattungen bei Bahnverspätungen anbietet“. Voraussetzung: das Ticket wurde online erworben und nicht am Schalter oder am Automat gekauft.

Auslöser: Verspätete Ankunft in Berlin

Das Ganze kam so: Nach einem Besuch in Ettlingen im Herbst 2018 nahm der heute 27-Jährige einen Zug nach Berlin, der reichlich Verspätung hatte. Also machte er seine Ansprüche gegenüber der Bahn geltend, analog und umständlich über das Fahrgastrechte-Center in Frankfurt. „Ich dachte damals, das kann keine Lösung für die Zukunft sein“, erzählt er.

Umständliches Fahrgastrechteformular

Denn der Bahnkunde erfahre erst ein paar Wochen nach Eingang seines Fahrgastrechteformulars per Post, wie in seinem Fall entschieden wurde, ob es eine Überweisung oder einen Gutschein gebe oder noch zusätzliche Belege einzureichen seien. Sollte man als Fahrgast – was häufig passiert – bei länger zurückliegenden Fahrten nicht mehr alle Zugnummern und Zeiten im Gedächtnis haben, „sieht’s mit einer Erstattung ohnehin schlecht aus“, so Wesel. Da der Ticketverkauf bei der Bahn zunehmend digital und in Echtzeit erfolge, wirke das praktizierte Erstattungsverfahren erst recht „antiquiert und unnötig aufwendig“.

2,7 Millionen Bahnkunden wollten 2018 Geld zurück

Also begann der Student zu recherchieren, wie viele Bahnkunden denn 2018 auf solch umständliche Art und Weise Geld von der Bahn zurückwollten. Er ermittelte, dass es 2,7 Millionen waren, die insgesamt knapp 55 Millionen Euro von der Bahn forderten. Eine verschwindend geringe Kundenzahl“, meint Wesel angesichts von knapp 148 Millionen Fahrgästen (ohne Regional- und Nahverkehr) und vor dem Hintergrund, dass 2018 „jeder vierte ICE unpünktlich ankam“.

Mit wenigen Klicks zur Erstattung

Mit zwei Bekannten – einem aus Ettlingen, einem aus Köln- machte sich der angehende Informatiker ans Werk. Erster Schritt: eine Website (www.lametrain.de) und dann eine App, um Bahnkunden einen „heutigen Ansprüchen an Komfort und Geschwindigkeit genügenden Service für Erstattungen zu bieten“. Über LameTrain kann der Bahnnutzer mit einigen wenigen Klicks seine Ansprüche online einreichen, die Zettelwirtschaft ist passé. Ob die Forderungen berechtigt sind, werde mittels Algorithmen in Minutenschnelle gecheckt.

LameTrain behält eine Provision ein

Dann erhalte der Betreffende ein Angebot, sein Bahnticket an LameTrain zu verkaufen. Akzeptiert er das, erfolge unverzüglich die Erstattung auf das zuvor hinterlegte Konto und die Sache sei für den Bahnnutzer vom Tisch. Der Benefit für LameTrain: Eine Provision, die bei jedem Deal einbehalten wird. Beispiel: Hat der Kunde Anrecht auf 20 Euro Entschädigung, dann bleiben beim Start-up – je nach Aufwand – zwei bis vier Euro, also zehn bis 20 Prozent. „Das Geschäftsmodell funktioniert“, erklärt Max Wesel, vor allem durch eine „starke Automatisierung“. Nur in kniffligen Einzelfällen müsse er noch manuell eingreifen.

Auf der Suche nach Mitstreitern

Alle drei bis vier Wochen gehen über einen externen Dienstleister die Erstattungsanträge gebündelt von LameTrain ans Fahrgast-Center der Bahn, die ihrerseits dann nach einer meist mehrwöchigen Bearbeitungszeit die offenen Beträge an das Unternehmen überweist. Um die Sache zum Laufen zu bringen, habe man fünfstellig vorfinanzieren müssen, berichtet Wesel, der inzwischen mit dem Start-up alleine unterwegs und auf der Suche nach weiteren Mitstreitern ist.

LameTrain Business der nächste Schritt

Auch, weil er sich bereits mit LameTrain Business beschäftigt, einem erweiterten Service speziell für Firmen, deren Mitarbeiter häufig mit der Bahn fahren. Nur selten kümmerten sich diese im Verspätungsfall um ihre Ansprüche, statt dessen „verschenken sie viele tausend Euro“. Den Informatik-Master hat Jungunternehmer Wesel übrigens noch auf dem Schirm, schon „weil man als Start-up nie weiß, wie es in zwei Jahren aussieht“. Gerade im Bereich Fahrpreiserstattung tummeln sich einige Mitbewerber, die auf die Service-Lücke der Deutschen Bahn aufmerksam geworden sind.

Kunden können von der Bahn 25 Prozent ihres Fahrpreises zurückbekommen, wenn sie mit mindestens einer Stunde Verspätung am Ziel angekommen sind. Ab zwei Stunden Verzögerung gibt es die Hälfte des Fahrpreises zurück. Weitere Infos gibt es hier www.lametrain.de