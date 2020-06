Die Linke protestiert am Samstag gegen Werkverträge im Fleischwerk Rheinstetten

Anzeige

Für bessere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Edeka-Fleischwerk Rheinstetten demonstriert Die Linke am Samstag, 12. Juni, ab 11 Uhr. Als Redner sind unter anderem der Bundestagsabgeordnete Michel Brandt und Kreisrat Jürgen Creutzmann eingeladen.

Zehn Teilnehmer seien für die Kundgebung an der Straßenbahnhaltestelle Forchheim Hauptstraße angemeldet, erklärt Martin Behr, Kreisrat aus Rheinstetten. „Wir gehen aber davon aus, dass einige mehr kommen werden.“

Rund 500 Angestellte von Subunternehmen

Die Kritik der Linken richtet sich vor allem gegen die Werkverträge, die Edeka an dem Standort mit Subunternehmern abgeschlossen habe. Rund 500 der 1.400 Beschäftigten in Rheinstetten befinden sich nach Angaben des Landratsamtes in einem solchen Werkvertragsverhältnis, sind also über einen Subunternehmer angestellt.

Linke kritisiert Bezahlung und Unterbringung der Mitarbeiter

Kreisrat Behr beklagt, dass die oft aus Osteuropa stammenden Arbeiter schlecht bezahlt würden und in Gemeinschaftsunterkünften in Mehrbettzimmern leben müssten. Indem Edeka Werkverträge abschließe, nehme die Firma sich aus der Verantwortung für diese Arbeitsbedingungen, kritisiert Behr.

Christhard Deutscher, Pressesprecher Edeka Südwest

Edeka erklärt auf Nachfrage: „Alle Mitarbeiter der bei uns tätigen Dienstleister haben einen Vertrag nach deutschem Arbeitsrecht und sind in Deutschland sozialversicherungspflichtig versichert. Demnach liegt auch die Bezahlung auf dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohns oder darüber.“ Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lassen man regelmäßig von einem Wirtschaftsprüfer kontrollieren.