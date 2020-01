Malsch: Feuerwehr rettet Bewohner aus verrauchter Wohnung

Anzeige

In einem Mehrfamilienhaus in Malsch hat in der Nacht auf Freitag ein Ölofen gebrannt. In der Wohnung verbreitete sich giftiger Rauch. Die Feuerwehr rettete die Bewohner und konnte Schlimmeres verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Gegen 1.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einemBrand in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Malsch alarmiert. An einem Ölofen hatte sich das Abgasrohr gelöst und giftiger Qualm verbreitete sich in dem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr stellte den Ölofen ab und rettete die Bewohner und einige Tiere aus der Wohnung. Eine Person erlitt laut BNN-Informationen eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus.

Das Haus ist zur Zeit unbewohnbar ist. Alle Bewohner verbrachten die Nacht in einer Notunterkunft.

Die Freiwillige Feuerwehr Malsch war mit 48 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

BNN