Malsch: Hoffnung für den leukämiekranken Julian

Erfreuliche Nachrichten für die Familie des leukämiekranken Julian Link aus Waldprechtsweier: Die Antikörper-Therapie hat gewirkt, bei einer Knochenmarkuntersuchung wurden bei dem Sechsjährigen keine Erregerzellen mehr gefunden. „Julian geht es aktuell sehr gut“, sagt Daniel Link, der Vater des Jungen.

Stammzellenspender noch nicht gefunden

Im Februar beginne man mit der Bestrahlungstherapie als nächsten Behandlungsschritt.

Ob ein lebensrettender Stammzellenspender für Julian gefunden wurde, weiß Link noch nicht.

Die Ergebnisse der großen Typisierungsaktion in der Freihofhalle Sulzbach, an der Anfang Dezember mehr als 400 Menschen teilgenommen haben, liegen noch nicht vor. „In ein bis drei Wochen sollten wir aber Bescheid bekommen“, sagt Link, der auch stellvertretender Kommandant der Feuerwehr in Waldprechtsweier ist.

Mit vier Jahren an Blutkrebs erkrankt

Die Kameraden von der Wehr hatten die Typisierungsaktion zusammen mit anderen Malscher Vereinen und Unterstützern aus dem weiteren Umkreis organisiert, nachdem Julian einen schweren Leukämie-Rückfall erlitten hatte. Bereits mit vier Jahren war er an Blutkrebs erkrankt.

Anfang 2019 glaubte man, die Krankheit sei nach einer konservativen Behandlung besiegt, dann kam Mitte des Jahres der Rückschlag.

Familie hofft weiter

Die Stammzellentransplantation galt als letzte Heilungsoption. Auch jetzt, nachdem die Ärzte im Knochenmark des Jungen keine Erregerzellen mehr gefunden haben, hofft Julians Familie weiter auf einen Stammzellenspender. Eine Transplantation würde die Chancen des Jungen auf eine dauerhafte Heilung deutlich erhöhen.