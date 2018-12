Margarete Zeller – Mit 95 Jahren noch für Patienten da

Anzeige

Von Birgit Graeff-Rau

Margarete Zeller liebt es eher bescheiden. Die großen Auftritte sind nicht ihr Ding. Trotzdem ließ es sich die Kurstadt Bad Herrenalb nicht nehmen, einen kleinen Empfang zum 95. Geburtstag ihrer Ehrenbürgerin Margarete Zeller auszurichten. „Sie haben praktisch aus dem Nichts etwas Großes aufgebaut“, sagte Bürgermeister Norbert Mai in seiner Laudatio.

Sie haben sich einen Namen gemacht

Im thüringischen Lautawerk geboren und aufgewachsen, Kriegszeiten und schwierige Nachkriegszeit durchlebt, nahm die Jubilarin in Freiburg das Medizinstudium auf. Die ersten beruflichen Schritte folgten im Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe, bevor sie 1962 als Allgemein- und Frauenärztin ihre Praxis in Bad Herrenalb eröffnete. „Sie haben sich hier einen Namen gemacht und genießen hohes Ansehen in der Bevölkerung,“ so Mai. Tag und Nacht sei sie für ihre Patienten da gewesen.

Gründung des Stadtseniorenrates

Auf die Initiative von Margarete Zeller geht die Gründung des Stadtseniorenrates zurück, dessen Vorsitzende sie nach wie vor ist.Im Seniorentreffpunkt im alten Kurbad, mit großzügiger Spende aus ihrer Privatschatulle barrierefrei gestaltet, gibt es auf ihre Anregung hin zahlreiche Angebote für die ältere Generation. Für ihr unermüdliches Engagement wurde Margarete Zeller 2003 mit der goldenen Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet, 2012 wurde sie zur Ehrenbürgerin ernannt.

Als Ärztin rund um die Uhr parat

„Solche Ärzte, die rund um die Uhr parat stehen, gibt es heutzutage überhaupt nicht mehr“, lobte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) das Engagement der Jubilarin. Sie habe großen Respekt, dass Zeller als Frau zielstrebig ihren Weg gegangen sei. „Es war in diesen Jahren noch unüblich, dass eine Frau studierte und auch später in ihrem Beruf arbeitete“, so Gurr-Hirsch. Dies sei nur mit einer gehörigen Portion Kampfgeist möglich gewesen. „Sie haben den Menschen viel gegeben, Sie sind ein Diamant der Stadt“, schloss die Staatssekretärin.