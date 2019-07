Marxzell: Einladung an Bürger vergessen

Anzeige

Die konstituierende Sitzung in Marxzell muss wiederholt werden. Grund: Es war keine Öffentlichkeit für die Sitzung hergestellt. Dies bemerkten ein, zwei Gemeinderäte zwar vor Beginn der vermeintlich konstituierenden Sitzung am Montag, 15. Juli, doch die Marxzeller Verwaltung beharrte zunächst darauf, dass das Fehlen der Veröffentlichung der Tagesordnung im Amtsblatt der Gemeinde durch die Veröffentlichung auf der kommunalen Homepage geheilt sei.

Homepage nicht ausreichend

Ist es aber nicht, wie von der zuständigen Rechtsaufsicht, aus dem Landratsamt Karlsruhe, zu hören war. Deren Sprecher Martin Zawichowski bestätigte, dass entscheidend sei, was in der Hauptsatzung der Gemeinde Marxzell stehe. Dies förderte schnell zutage, dass dort für die Herstellung der Öffentlichkeit, sprich der Information der Bürger über Termin und Tagesordnung einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, das Nachrichtenblatt der Gemeinde die richtige Plattform sei. Zwar habe das Landesparlament durch einer gesetzliche Neuregelung die Herstellung der Öffentlichkeit auch via Internet eröffnet, aber das müsse in der jeweiligen Hauptsatzung „expressis verbis“ verankert sein.

Wahlen von Stellvertretern und Ortsvorstehern ungültig

In der Marxzeller Verwaltung war man an besagtem Montag – nachdem die Tagesordnung trotz der fehlenden Öffentlichkeit – durchgezogen worden war, vielleicht nach dem Grundsatz „Wo kein Kläger, da kein Richter“ wohl der Auffassung, das werde irgendwie „durchgehen“. Die Wahlen für die Bürgermeister-Stellvertreter-Posten wurden durchgezogen, die Ortsvorsteher gewählt und auch die Ausschüsse waren schnell besetzt. Einem aufmerksamen Bürger war dies aber alles nicht entgangen: Er schrieb wegen der fehlenden Einladung der Bürger an die BNN: „Die Einladung ist irgendwie verloren gegangen.

Jedenfalls wurden im ’Amtlichen Mitteilungsblatt’ der Gemeinde keine Hinweise gegeben. Im Fake News verseuchten Internet waren dazu jedoch Hinweise zu finden. Sogar mit Agenda und Unterlagen zur Sitzung. Aber wir sind ja alles findige Kinder des Informationszeitalters mit verbrannten Fingern. Also doch mal das Amtsblatt suchen und nachgucken – nix drin? – nix drin!“

Rechtsaufsicht: Die Sitzung muss wiederholt werden

Acht Tage nach der konstituierenden Sitzung und nachdem auch die BNN die Rechtsaufsicht mit dem Anliegen des Bürgers befasst hatten, gab es ein kleines Krisengespräch in Marxzell. Tenor: „Die konstituierende Sitzung muss wiederholt werden“. Dies bestätigte am späten Dienstagnachmittag Marxzell Hauptamtsleiterin Nastassia Di Mauro.

Neue konstituierende Sitzung im September

Auch der Termin für die dann einladungstechnisch korrekte Sitzung ist schon in etwa ins Auge gefasst. Er soll Mitte September sein. Dann sollen die Bürgermeister-Stellvertreter, Ortsvorsteher und Ausschüsse erneut, aber dann korrekt, und außerdem die Ausschussmitglieder gewählt werden.

Die Beschlussfähigkeit der für diesen Mittwoch anberaumten Gemeinderatssitzung tangiert dies aber nicht, vorausgesetzt Bürgermeisterin Sabrina Eisele führt den Vorsitz selbst. Grund: Die erfolgte Verpflichtung der neuen Gemeinderatsmitglieder bleibt, so die Rathauschefin am Dienstagabend zu den BNN; trotz fehlender Öffentlichkeit gültig. Dies, weil die Gemeinderäte, so die Auffassung der Rechtsaufsicht, quasi mit der Feststellung ihrer Wahl, bereits im Amt sind. Abschließender Kommentar von Sabrina Eisele: „Dumm gelaufen, jetzt müssen wir es halt ausbügeln.“