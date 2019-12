Matsch statt Schnee: Wetterkapriolen beeinflussen Dobler Schlittenhunderennen

Anzeige

Stürmisch und matschig ging es bei den Schlittenhunderennen auf dem Dobel im Albtal zu. Die Musher und ihre treuen Vierbeiner waren auf dem Geläuf stark gefordert. Trotz der Bedingungen sind dennoch Zuschauer gekommen, was für den Veranstalter ein positives Signal für eine Fortsetzung im Jahr 2020 ist.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Meister

„Nass, schlammig und anspruchsvoll“, fasst Marc Axtmann zusammen. Der Pfaffenroter war einer von rund 50 Schlittenhundeführern, die am Wochenende beim Dobler Schlittenhunderennen an den Start gingen. Zwar fiel das Rennen nicht ins Wasser, doch die äußeren Bedingungen spielten bei der zehnten Auflage des Rennens eine große Rolle.

Schwierigen Streckenverhältnisse

In den Tagen vor dem Rennen hatte es geschneit, und ein deutlicher Temperaturanstieg, gepaart mit Dauerregen, sorgte für matschiges Geläuf. Hinzu kamen starke Windböen, sodass sich die Verantwortlichen vom veranstaltenden SHCO (Siberian Husky Club Odenwald) entschieden, die Rennen ohne Zeitnahme auf Räderwägen laufen zu lassen.

„Leider können wir das Wetter bei Freiluftveranstaltungen nicht beeinflussen und müssen an die Sicherheit unserer Starter denken“, so Michael Landau, Präsident des Verbands Deutscher Schlittenhundesport-Vereine (VDSV). Deshalb entschied Rennleiter Cay Knödler, am Samstag lediglich die kurze Strecke von acht Kilometern und am Sonntag optional beide Strecken anzubieten.

VDSV-Präsident Michael Landau stand selbst am Start und berichtete von schwierigen aber abwechslungsreichen Streckenverhältnissen. Besonders in den Waldpassagen sei überraschend viel Schnee gelegen, sodass die vierbeinigen Sportler und ihre Musher ordentlich gefordert wurden. Die Bedingungen sah Landau für die Hunde zwar als anspruchsvoll aber förderlich für deren Pfoten an.

Am Start waren die Vierbeiner kaum zu halten und wollten trotz der widrigen Bedingungen auf die Strecke. Ungeduldig zerrten sie an der gemeinsamen Zugleine, bis der Musher das Kommando zum Start erhielt. „Es ist schwieriger die Hunde zu bremsen als sie anzutreiben“, so Landau.

Fahrer haben so Verhältnisse nur selten erlebt

Im Stake-Out, Fahrerlager der Schlittenhundesportler, sprachen die meisten von harten Bedingungen. „Natürlich hätten wir uns Schnee gewünscht, aber da müssen wir nun durch“, sagte der Schweizer Manfred Meier. Allerdings gab er zu, solche Verhältnisse nur selten erlebt zu haben.

Bereits 1990 hat ihn das Schlittenhundefieber gepackt. Wie Meier versorgten die meisten Musher ihre Hunde vor dem Start mit einer schmackhaften Suppe, die den Hunden Kraft für die Strecke gab. Am Samstagabend feierten die Starter gemeinsam im Dobler Kurhaus bei Klängen der Band Acoustic Groove.

Positives Signal für Fortsetzung im Jahr 2020

Trotz der Bedingungen zog Landau ein positives Fazit. „Die Zuschauer sind dennoch gekommen, das zeigt viel Potenzial hinter der Veranstaltung.“ Lokalmatador Marc Axtmann sprach bei gutem Wetter von einem zweiten Todtmoos. Seitens der Organisatoren und Gemeinde gibt es für das kommende Jahr bereits positive Signale.