Ein neues elektronisches Stellwerk entsteht derzeit an der Bahn-Neubaustrecke zwischen Karlsruhe und Basel zwischen Forchheim und Durmersheim. Künftig kann der Zugverkehr zwischen Karlsruhe und Bahnhof Durmersheim elektronisch gesteuert werden. Mechanische Stellwerke entfallen. Die Bahn investiert nach Auskunft von Sprecher Michael Breßmer rund vier Millionen Euro in das Projekt.

Module und viel Technik

Das neue Gebäude besteht aus sechs aneinandergereihten Modulen mit einer Fläche von insgesamt 108 Quadratmetern. Wenn die angelieferten Module aufgestellt sind, wird das Stellwerk mit der notwendigen Technik ausgestattet und zusätzlich mit Brand- und Einbruchsmeldeanlagen versehen. Ab dem Abzweig Bashaide südöstlich von Rheinstetten beginnt die geplante zweigleisige Neubaustrecke, deren Gleise aus der Bestandstrasse ausgefädelt werden.

Keine Mechanische Stellwerke mehr

Damit die Züge nach dem Stand der Technik die Fahrbahn wechseln können, wird das neue Stellwerk benötigt. Aktuell erfolgt die Zugsteuerung über die mechanischen Stellwerke in Forchheim und Durmersheim. Über diese werden etwa der Bahnhof Forchheim oder der Bahnübergang Mörsch gesteuert. Das neue Stellwerk ersetzt diese mechanischen Anlagen und regelt den Betrieb im gesamten Streckenabschnitt von Karlsruhe bis Bahnhof Durmersheim.

Inbetriebnahme im Oktober

Im Oktober soll das Stellwerk in Betrieb gehen. Mit dem Einsatz moderner Leit- und Sicherungstechnik werden die Betriebsabläufe zunehmend automatisch gesteuert und überwacht. Das ist nicht nur unter Kostengesichtspunkten von Vorteil. Ermöglicht wird auch eine verbesserte Auslastung der Bahnstrecken und eine höhere Qualität der Betriebsführung. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Stellwerke. Sie stellen Weichen und Signale beispielsweise bei der Einfahrt in einen Bahnhof.

Steuerung durch Betriebszentrale Karlsruhe

Elektronische Stellwerke liefern die Basis für einen deutlich höheren Automatisierungsgrad in der Betriebsführung. Dabei übernehmen Rechner die Einstellung der Fahrstraßen, wodurch sich Überwachung und Steuerung räumlich konzentrieren lassen. Die ESTW sind in sogenannten Unterzentralen organisiert. Entlang der Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe–Basel wird die Unterzentrale in Rastatt von der Betriebszentrale in Karlsruhe gesteuert. Die wiederum ist an die bundesweite Zentrale, die Netzleitstelle in Frankfurt, angeschlossen.

Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Bahn