Von Andreas Kleber

„Ran Fighting-Gala“ in Rheinstetten: Im Untergeschoss des Miele Centers Mescher in Ettlingen, wo sonst Waschmaschinen, Induktionsherde, Dampfgarer und Bügelstationen präsentiert werden, gab es das offizielle Pressegespräch beziehungsweise -Training zur zweiten „Ran Fighting Gala“, die am Samstag in der Forchheimer Ufgauhalle über die Bühne geht. Kämpfer mit so martialisch klingenden Namen wie beispielsweise „The Viking“, „Spartakus-Dragon“, „Montenegro-Hammer“, „The Spartan“ oder „Alexander der Große“ werden ab 17 Uhr mit dem Ziel in den Ring steigen, ihre Kontrahenten möglichst schnell auf die Bretter zu schicken. Karten noch and er Abendkasse

Bester Mittelgewichtskampf in Deutschland

„Die Zuschauer dürfen sich auf einen megageilen Kampfabend mit super Boxern freuen“, tönte Organisator Rainer Gottwald, der den „den besten Mittelgewichtskampf“ prophezeite, „der in diesem Jahr in Deutschland stattfinden wird“. Im Gegensatz zum eher extrovertierten Gottwald hielten die Protagonisten des Hauptkampfes, Aro „The Thunder“ Schwartz und Ahmad „Pretty Boy“ Ali, den Ball deutlich flacher. Keiner der ehemals sehr guten Freunde wollte sich im Vorfeld des Fights um den vakanten WM-Titel der Global Boxing Union im Mittelgewicht auf eine verbale Auseinandersetzung unterhalb der Gürtellinie einlassen.

„Das Match war lange überfällig, aber alles was es zu sagen gibt, sage ich nach meinem Sieg“, polterte Ali im Beisein von Vince Feigenbutz, mit dem er sich in den slowenischen Bergen akribisch auf den Kampf vorbereitet hat. „Wenn er nur halb so gut boxt wie er redet, dann könnte er ein paar Runden überstehen“, konterte Herausforderer Schwartz, der seine Brötchen als selbstständiger Vermögensberater verdient, während Ali als Bandarbeiter bei einem Automobilzulieferer arbeitet.

WM-Boxkämpfe ebenfalls auf dem Programm

„Jede Menge Spannung“ versprechen laut Gottwald auch die WM-Kämpfe zwischen Przemyslaw Opalach aus Polen und dem Finnen Janne Forstmann, sowie Erzen Rrustemi (Schweiz/Albanien) gegen Juan Pedro Guglielmetti (Argentinien) und Michael Wallisch (Deutschland) gegen Samir Barakovic (Bosnien und Herzegowina). Ebenfalls um die Weltmeisterschaft boxen Maria Lindberg (Schweden) und Lela Terashvili (Georgien). Auch wenn sich Gottwald auf eine Rückkehr in die Ufgauhalle freut, macht er keinen Hehl daraus, dass er den Event gerne in Karlsruhe ausgerichtet hätte: „Wo aber hätte das Ganze bitte stattfinden sollen? Es ist für eine Sportstadt wie Karlsruhe einfach beschämend, dass es für eine Veranstaltung wie diese momentan keine entsprechende Halle gibt.“ Umso dankbarer sei er der Stadt Rheinstetten für die prompte Zusage.