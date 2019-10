Miese Masche eines falschen Gerichtsvollziehers im Albtal

Anzeige

Trickbetrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen oder wärmen alte in abgewandelter Form auf. Ein falscher Gerichtsvollzieher sorgt aktuell im Raum Ettlingen für Verunsicherung und Warnungen der Polizei.

Dieser Tage meldete sich, vermutlich insbesondere bei älteren Bürgern in Ettlingen, telefonisch ein Unbekannter. Er gab sich als Gerichtsvollzieher aus. Perfider Weise sogar unter dem Nachnamen eines Gerichtsvollziehers, der einmal vor Jahrzehnten am Ettlinger Amtsgericht tätig war. So rief der Unbekannte bei einer Ettlingerin mit dem Hinweis an, sie solle einen höheren Geldbetrag auf ein bestimmtes Konto überweisen, damit sie einen Vollstreckungsbefehl erledigen könne. Danach könne sie dann die Unterlagen beim Ettlinger Amtsgericht abholen.

Vollstreckung wird vorgegaukelt

Die Frau wurde misstrauisch und rief beim Amtsgericht an, um zu erfahren, ob an dieser Vollstreckungssache etwas dran sei und ob bei ihnen dieser Gerichtsvollzieher tätig sei. Schnell stellte sich heraus, dass hier ein Trickbetrüger in Ettlingen unterwegs ist. Die Mitarbeiterin des Amtsgerichts teilte der Anruferin mit, dass es sich hier um eine miese Masche handeln muss. Denn im Ettlinger Amtsgericht arbeiteten aktuell ausschließlich Gerichtsvollzieherinnen und kein Gerichtsvollzieher. Sie empfahl der Frau, sofort bei der Polizei Strafanzeige zu stellen.

„Leider hat sich die Frau dort noch nicht gemeldet“, sagt Amtsgerichtsdirektor Jörg Schlachter. Das wäre hilfreich bei der Ermittlung des Trickbetrügers. Denn es sei nicht der einzige Fall dieser Art in den vergangenen Tagen in Ettlingen, in dem ein vorgeblicher Gerichtsvollzieher per Telefonanruf mit dieser Masche an Geld von Ettlingern kommen wollte.

Telefonanrufe kann es nicht geben

Einige weitere Bürger, die davon betroffen waren, meldeten sich bei der Ettlinger Staatszentrale/Finanzamt. Schlachter warnt indes ausdrücklich davor, auf entsprechende Telefonate zu reagieren. Die Gerichtsvollzieherinnen des Amtsgerichts meldeten sich grundsätzlich nur schriftlich. Er glaubt, dass es sich in diesem Fall um einen einheimischen Trickbetrüger handeln könnte, weil dieser sich mit Insider-Wissen meldete. Denn er habe sich eben mit dem Namen des Gerichtsvollziehers gemeldet, der schon lange Jahre im Ruhestand sei.

Wer fordert zu Überweisungen auf?

Um Schaden zu verhindern, empfiehlt Schlachter, dass sich Menschen, die angerufen wurden, schnellstmöglich bei der Polizei melden. Es gehe insbesondere darum, zu erfahren, welches Konto von dem vorgeblichen Gerichtsvollzieher für die gewünschten Überweisungen angegeben wird.

Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter Telefonnummer 07243-3200312 entgegen.