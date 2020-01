Mit dem Humidor zum Erfolg: Schreiner aus Waldbronn erhält Auszeichnung

Anzeige

von Stefan Lumpp

Mit einem Humidor, also einem Behälter zur Lagerung von Zigarren, hat Dominik Bauer aus Waldbronn im Gestaltungswettbewerb einen der begehrten „Goldenen Würfel“ gewonnen. Hinter dem Werk stecken ein Jahr Planung und viele Nächte in der Werkstatt.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, gesteht Schreinermeister Dominik Bauer. Der 25-Jährige gewann beim Gestaltungswettbewerb „SchreinerWerke“ des Landesfachverbandes Schreinerhandwerk Baden-Württemberg einen von nur zwei Goldenen Würfeln – sozusagen eine Spitzenauszeichnung.

Starke Konkurrenz

Nur sechs beispielhafte Möbel aus Meisterprüfungsprojekten und Projektarbeiten, schafften es zur Ausstellung nach Stuttgart, wo Ende 2019 die Preisverleihung stattfand. Die Konkurrenz sei stark gewesen, am Ende habe sich die große Mühe gelohnt, sagt Dominik Bauer zufrieden. Sein Humidor, ein Aufbewahrungsort für Zigarren, überzeugte die Jury.

Im Regierungspräsidium zu sehen

Gefertigt ist das edle Stück aus Zwetschgenholz, die Kammer für die Zigarren ist eingefügt in eine angedeutete Balkengruppe. Nach links und rechts lassen sich die Schübe für Utensilien ausziehen. Die Beleuchtung verleiht dem Möbel eine besondere Wirkung. Zuerst wurde der Humidor zusammen mit anderen Meister- und Gesellenstücken im Karlsruher Regierungspräsidium ausgestellt, wo die Besucher abstimmten. Als nächster Schritt folgte die Bewerbung in Stuttgart.

Ein Jahr Arbeit

Zeitlich habe das Projekt, von der Idee bis hin zur Fertigstellung, ein Jahr in Anspruch genommen. Dominik Bauer beschrieb insbesondere die letzten fünf Wochen als eine „heftige“ Zeit: „Ich habe wenig geschlafen und war häufig bis morgens um drei Uhr in der Werkstatt.“ Den Anstoß für die Schreinerlehre habe sein Opa, der ebenfalls Schreiner war, gegeben.

Ausbildung in Ettlingen

Nach einem Praktikum ist er „hängengeblieben“ und absolvierte von 2010 bis 2013 die Ausbildung in der Ettlinger Schreinerei Schukraft. Den Meisterkurs schloss er vergangenes Jahr erfolgreich ab. „Als Schreiner sieht man, was man macht und schiebt nicht nur Zahlen von rechts nach links“, beschreibt Bauer begeistert seinen Beruf.

An seinem heutigen Arbeitsplatz habe er die Möglichkeit, Aufträge vom Anfang bis zum Ende umzusetzen und zu begleiten, was ihm viel Spaß bereite. In der Großindustrie zu arbeiten könne er sich eher nicht vorstellen. „Nach dem Wettbewerb und der Meisterprüfung will ich im Betrieb Gas geben und Erfahrung sammeln“, sagt er über seine Zukunft.

Büroarbeit nimmt zu

Inzwischen ist er nur noch 50 Prozent in der Werkstatt. Die restliche Zeit nehmen Büroarbeit, Planung und Kundenbesuche in Anspruch. Und wie steht es allgemein mit dem Nachwuchs? Aktuell spüre er, dass sich wieder mehr junge Leute für die Ausbildung und den Schreinerberuf interessieren. Es seien wieder vermehrt Azubis in den Betrieben anzutreffen.