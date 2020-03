Instagrammer aus Ettlingen: Mit Memes das Identitätsgefühl stärken

Anzeige

5.300 Follower in drei Monaten: Mit ihrem Instagram-Account „KjG“-Memes begeistern zwei Ettlinger Studenten von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) die Netzwelt. Die Idee kam ihnen kurz vor dem Jahreswechsel – vom großen Zuspruch bundesweit sind sie überrascht.

Drei Bilder zeigen die ehemalige britische Premierministerin Theresa May, wie sie unbeholfen zu Abbas „Dancing Queen“ über die Bühne des Tory-Parteitags tanzt – die Bildüberschrift: „Leiter, die zu spät kommen“. Auf einem anderen Bild ist Papst Franziskus zu sehen, wie er skeptisch dreinblickt – Überschrift: „Wenn du Nachtwache hast und etwas im Gebüsch rascheln hörst“.

Mit „Memes“, also wie hier Fotos von Prominenten, die mit einer Überschrift in einen völlig anderen Kontext gesetzt werden, begeistern zwei Studenten aus Ettlingen die junge kirchliche Gemeinde im Netz. Louis (19) und David (21) sind Mitglied der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) in Ettlingen, den Instagram-Account führen sie unter dem Namen „KjG-Memes“.

Ärger im Zeltlager und wenig konstruktive Planungsrunden

Mehr als 120 Beiträge haben sie schon veröffentlicht. Sie drehen sich um den Alltag der Jugendleiter in der katholischen Kirche: Ärger mit Kindern oder Unordnung im Zeltlager, wenig konstruktive Planungsrunden mit Altersgenossen. Situationskomik, die vor allem diejenigen ansprechen dürfte, die das alles schon erlebt haben.

Von denen gibt es offensichtlich viele: Innerhalb von drei Monaten ist die Zahl derer, die die von Louis und David betriebene Memes-Seite der KjG abonniert haben, auf mehr als 5.300 gestiegen. Das sind im Vergleich mit anderen, vor allem werblichen Accounts auf Instagram, gar nicht so viele, aber doch dreimal mehr Follower als die Seite der KjG-Bundesebene zählt.

Unser größtes Ziel

ist es, zu unterhalten. David, Student aus Ettlingen

Aber um Anerkennung durch möglichst viele Anhänger geht es Louis und David, die ihre vollständigen Namen lieber nicht nennen wollen, auch gar nicht. „Unser größtes Ziel ist es, zu unterhalten“, sagt David, der in Pforzheim Marketing studiert.

Bundesweite Vernetzung ist ein voller Erfolg

Zudem solle die Seite das „Wir“- Gefühl der Gemeindemitglieder stärken und die Vernetzung der KjG-Ortsgruppen fördern. Dass das klappt, zeigt eine Aktion, die die Jungs online gestartet haben: Unter dem Hashtag „wirsindkjg“ haben sie Gruppen bundesweit aufgerufen, ihnen Fotos zuzusenden: „83 KjGs haben uns Gruppenfotos geschickt, auf denen teils über 100 Menschen zu sehen waren“, berichtet Louis, der in Freiburg Bildungswissenschaften und Bildungsmanagement studiert. „Mit so viel Zuspruch hätten wir nicht gerechnet“, freut er sich.