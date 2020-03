Mit My Shuttle passgenau mobil im KVV-Netz unterwegs

Anzeige

My Shuttle ist ein Mobilitätsdienst auf Abruf. Seit Juni sind in einem kleinen innerörtlichen Testfeld in Ettlingen drei mit Elektromotoren betriebene London-Taxis unterwegs. Der Shuttle-Dienst ist als Ersatz für große Busse eingeführt worden.

„Ohne KVV-Ticket geht hier nichts. Die einfache Fahrt kostet für die ,eine Meile‘ zwischen der großen Haltestelle und den vielen virtuellen Haltestellen 2,10 Euro“, sagt Olaf Strotkötter vom Karlsruher Verkehrsverbund zur Nutzung von „My Shuttle“. Es ist gerade 19 Uhr an der Haltestelle Wasen in Ettlingen. Fast jeden Tag vollzieht sich hier das gleiche Ritual. An der Haltestelle trudeln drei schwarze E-Fahrzeuge im Stil alter London-Taxis ein.

Mit Smartphone und KVV.mobil App

Ragnar Watteroth, Kämmerer beim Landkreis Karlsruhe, und verantwortlich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum, zückt sein Smartphone. Er sucht auf dem Display die KVV.mobil App und dann das Feld „Wo soll es hingehen?“. Anschließend gibt er Start und Ziel (eine Adresse im Ettlinger Vogelsanggebiet), den Zeitpunkt der Abfahrt und die Zahl der mitfahrenden Personen (maximal sechs) ein. Nach dem Einsteigen wünscht der My-Shuttle-Fahrer von Watteroth, Holger Benz, Amtsleiter Mobilität beim Landkreis, Strotkötter und einen weiteren Fahrgast, ein gültiges Ticket in der KVV.mobil App oder in Papierform zu zeigen. Ein Ticket beim Fahrer kann man nicht lösen.

Wir steigern die Qualität

unseres Verkehrsnetzes

Watteroth sagt auf der Fahrt Richtung Vogelsang-Gebiet: „Das Pilotprojekt kostet den Landkreis Geld. Aber es lohnt sich, es ist orientiert an der Nachfrage.“ Es gehe nicht darum, Kosten des ÖPNV zu senken, das habe er auch dem „Geldgeber“ Kreistag erklärt. „Mit dem Geld, das wir hier einsetzen, steigern wir aber die Qualität unseres Netzes. Wir bringen Kapazität hinein, die passgenauer ist.“ So senke man, weil nicht mehr außerhalb der starken Verkehrszeiten große Busse zum Einsatz kommen, Lärm und Emissionen. Wenn in den Abend- und Nachtstunden, während der üblichen Betriebszeit, mehrere Fahrgäste an einer Haltestelle aussteigen, sei dies ein Lärmproblem für die Anwohner.

Betriebszeiten in den Abend- und Nachtstunden

Bei My Shuttle, dessen Betriebszeiten montags bis samstags von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts sind und sonn- und feiertags von 8 Uhr bis 24 Uhr, seien Lärm und Emissionen fast Null. Das Testfeld ist aktuell nur im Ettlinger Stadtgebiet. Ein im Shuttle mitfahrender Fahrgast merkt an: „Warum fährt das Auto nicht auch in die Stadtteile?“ Die Antwort von Strotkötter vom KVV: Im Frühsommer könnten die Ettlinger Höhenstadtteile dazukommen. Man habe mit der Nachfrage im kleinen innerstädtischen Testfeld ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. „Dieser ,On demand Verkehr‘ hat den Charme, ich bestelle ihn und das Shuttle ist kurz darauf da“, sagen sinngemäß Watteroth, Benz und Strotkötter. Der Sinn von „My Shuttle“ sei weg, wenn nach zehn, 15 Minuten das London Taxi mit dem flüsterleisen E-Motor nicht an der gewünschten Haltestelle steht.

15 Minuten nach der Buchung soll das Fahrzeug da sein

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind im kleinen Ettlinger Testfeld jetzt drei dieser neuen Fahrzeug im Einsatz. Täglich ist jedes auf bis zu 90 Kurzstrecken-Fahrten auf der „ersten beziehungsweise letzten Meile“ von und zu Stadtbahn- oder Bushaltestellen unterwegs. Die Nachfrage im Testfeld könne noch größer werden, viele Senioren hätten noch eine Hemmschwelle im Umgang mit Smartphone und App. Deshalb wird es am 17. April im Seniorenzentrum am Klösterle ab 15 Uhr eine spezielle Info-Veranstaltung des KVV und des Landkreises geben. Am häufigsten werden die Fahrdienste der speziell geschulten Chauffeure von den Haltestellen Wasen und Stadtbahnhof angefordert.

250 virtuelle Haltestellen

Die Chauffeure müssen sich mit Tickets, die im KVV-Netz anerkannt sind, auskennen. Dirk Holl, Betriebsleiter von Taxi Holl und Eigner der My Shuttle Fahrzeuge, steigt an einer im Gebiet Bismarckstraße/Vogelsanggebiet befindlichen virtuellen Haltestelle zu. Es ist eine von rund 250 virtuellen Haltestellen in dem kleinen Testfeld.

Bei den Fahrern des MyShuttle, sagt Holl, wird darauf geachtet, dass sie freundlich und hilfsbreit sind. Der Vorstellung, das My Shuttle werde einmal zu Fahrzielen im ganzen südlichen Landkreis unterwegs sein, erteilt Watteroth eine Absage: „Es geht um den innerörtlichen Verkehr, also nicht etwa die Strecke von Waldbronn nach Ettlingen-West. Das ist für Taxis. Es geht um die letzten Meile.“ Sonst könnte man sich die Frage stellen: Warum soll ich überhaupt noch in die Straßenbahn steigen?

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Das Shuttle, so Strotkötter, fährt nur in „Schwachlastzeiten“. „Was passiert beim On-demand-Verkehr, wenn gleichzeitig das My Shuttle aus der Steigenhohl, der Spinnerei, Ettlingen-West und am Wasen angefordert wird?“ Strotkötter: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Die Buchungen würden in der Reihenfolge der Anforderungen abgearbeitet. Die App zeige, bis wann das Fahrzeug zu erwarten ist. Und, so Watteroth, My Shuttle sei nicht unbedingt eine Einzelfahrt, sondern unterwegs würden im „Rooting-Verfahren“ an verschiedenen Haltestellen Fahrgäste eingesammelt.