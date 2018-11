Mörsch: Aus einer Schaukel ragende Messerklinge erhitzt Gemüter

Anzeige

Unglaublich“ und „Krank, einfach krank“ oder „Soll dich der Blitz treffen!“ – so lauteten die ersten Kommentare von entsetzten Lesern auf die im Internet veröffentlichte Meldung der Polizei: Auf dem Waldspielplatz Basheide wurde eine Kinderschaukel mit einem Messer präpariert. Ein Messer, dessen Klinge so lang ist, dass sie durch die dicken Seile der geflochtenen Nestschaukel weit herausragte.

„Das Messer ist Mitte dieser Woche von einem städtischen Mitarbeiter bei einer der regelmäßig stattfindenden Spielplatzkontrollen an der Nestschaukel auf dem Waldspielplatz Mörsch entdeckt und sofort entfernt worden“, kommentierte Oberbürgermeister Sebastian Schrempp die Fotos vom in der Schaukel steckenden Messer.

Stadt erstattet Anzeige

Eine besorgte Mutter hatte gestern gegen 11 Uhr die Bilder bei Facebook in der Gruppe für Rheinstetten veröffentlicht, versehen mit dem Appell „Bitte passt auf eure Kinder auf“. Daraufhin machten etliche schockierte Leser aus der Gruppe ihrem Unmut Luft. „Furchtbar, was es für Menschen gibt“, äußert sich eine Leserin. Der Originalbeitrag der Frau wurde in kürzester Zeit fast 300-mal geteilt. Seitens der Polizei heißt es, es sei bisher in diesem Zusammenhang kein Vorfall bekannt geworden, bei dem ein spielendes Kind verletzt wurde. Die Tatsache, dass bisher unklar ist, ob es sich um einen Kinderhasser oder „nur“ um einen dummen Jungenstreich handelt, tröstet Eltern wenig. Wo die lange Klinge aus der Schaukel herausragte, konnte gestern Nachmittag ganz normal gespielt werden. Dennoch bleibt das mulmige Gefühl, das Mütter veranlasst, jetzt lieber dreimal an Rutschbahn oder Klettergerüst nachzusehen, ob sich dort nicht auch gefährliche Gegenstände befinden. Der Waldspielplatz, der relativ abgelegen zwischen Mörsch und Ettlingen liegt und aufgrund von Schranken an den landwirtschaftlichen Wegen eigentlich nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar ist, ist beliebt. Erst kürzlich wurden neue Bänke aufgestellt, wie auch auf dem Waldspielplatz im Silberstreifen. Dort waren in letzter Zeit die neuen Sitzgelegenheiten mit rechtsgerichteten Kommentaren beschmiert worden. In regelmäßigen Abständen finden Eltern dort auch Abfall, leere Alkoholflaschen oder Scherben zwischen dem Herbstlaub, im Sandkasten oder rund um die Bänke.

„Furchtbar, was es für Menschen gibt“

Das Messer in der Schaukel vom Basheide-Spielplatz aber ärgert nicht nur, es macht viele Rheinstettener regelrecht fassungslos: „Wie kann man nur, das macht mich so wütend!“, heißt es in den Kommentaren. Die Polizei erhofft über die Veröffentlichung eines Fotos von dem Messer Hinweise. Egal ob Streich oder gezielte Boshaftigkeit gegen Kinder – Oberbürgermeister Schrempp betont: Es wurde Strafanzeige gestellt.

Von Susanne Garcia Beier