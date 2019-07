Mofa kollidiert an Bahnübergang in Rheinstetten mit Pkw – zwei Jugendliche verletzt

Anzeige

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in Rheinstetten-Mörsch ereignet. An einem Bahnübergang in der Kolpingstraße kollidierte ein Pkw mit einem Mofa-Roller.

Der Rollerfahrer war aus einem Feldweg gekommen und hatte die Vorfahrt des Pkw missachtet, so die Polizei. Auf dem Mofa-Roller saßen ein 19-Jähriger und seine weibliche Beifahrerin. Der Rollerfahrer stürzte und wurde mit dem Bein unter dem Pkw eingeklemmt.

Autofahrer reagiert schnell und richtig

Der Pkw-Fahrer reagierte blitzschnell, nahm seinen Wagenheber und konnte so das Bein des 19-Jährigen entlasten. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte das Bein somit rasch befreit werden.

Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen, seine Beifahrerin mit mittelschweren Verletzungen in Kliniken transportiert. Offenbar trugen beide keinen Schutzhelm, so die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten ist mit einem Rüstzug im Einsatz. Der Rettungsdienst ist mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort.

BNN/Geier