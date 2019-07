Motorradfahrer stirbt bei Malsch

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Schöllbronn und Freiolsheim ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer verstorben. Der tödliche Zusammenstoß ereignete sich zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr auf der Schwarzwaldhochstraße am Ortseingang von Malsch-Völkersbach.

Das Motorrad und ein Pkw krachten an der Einmündung der Landesstraße 613 und der Kreisstraße 3551 zusammen, wie die Polizei in einer erste Meldung mitteilte. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt, konnte nur noch den Tod des Bikers festzustellen. Zur Unfallaufnahme ist die Schwarzwaldhochstraße in diesem Streckenabschnitt komplett gesperrt