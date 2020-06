Anzeige

Nach einem Chemieunfall in Waldbronn sind acht Personen, die mit leichten Verletzungen wie Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht worden waren, wieder zuhause. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache gehen weiter. Aus einem Leck in einem Fass auf einem Firmengelände war Salzsäure ausgetreten.

Die acht Mitarbeiter der Firma Taller, die vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden waren, konnten die Klinik bereits am Dienstag wieder verlassen. Sie waren nicht direkt mit der Salzsäure in Kontakt gekommen, aber mit den Dämpfen, die dadurch entstanden sind, erklärte Feuerwehrkommandant Jochen Ziegler aus Waldbronn am Mittwoch auf Nachfrage. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Unfalls 53 Beschäftigte auf dem Firmengelände.

Abgerissener Hahn an Salzsäure-Gefäß

Der Unfall in der Galvanikabteilung der Firma Taller im Waldbronner Gewerbegebiet hatte sich am Dienstagmorgen ereignet. An einem 500-Liter-Fass mit Salzsäure war vermutlich durch einen abgerissenen Hahn ein Leck entstanden.

Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, erklärt Ziegler. Allerdings sei davon auszugehen, dass jemand oder etwas an dem Hahn hängen geblieben ist, der am Salzsäure-Fass befestigt war. Dadurch entstand ein Riss. Den Sachschaden für die Firma schätzt der Feuerwehrkommandant auf einen sechsstelligen Betrag.

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Nach Auskunft von Polizei und Feuerwehr bestand für die Bevölkerung in der Umgebung keine Gefahr. Das gelte auch für die Kanalisation und das Klärwerk, erklärte Harmut Karle von der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr.

Auf solche möglichen Unfälle sei die Firma vorbereitet gewesen. Die ausgelaufene Salzsäure konnte auf einer Fläche von etwa 60 auf 80 Meter eingefangen werden. Das Firmengebäude wurde geräumt.

Gefahrgutzug des Landkreises im Einsatz

Mehr als 80 Feuerwehrleute waren an dem mehrstündigen Einsatz beteiligt – darunter der Gefahrgutzug Süd des Landkreises Karlsruhe. Der Zug ist mit für solche Einsätze geeigneten Schutzanzügen ausgerüstet. Die Säure kann in Spezialbehältern aufgenommen und stark verdünnt werden, sodass für Leib und Leben keine Gefahr besteht.

Geräte in Produktionshalle wurden durch Salzsäure beschädigt

Nick Lamprecht, zuständiger Sachbereichsleiter für die Feuerwehr bei der Gemeinde Waldbronn. hat sich vor Ort selbst ein Bild von der Lage gemacht. Er rechnet damit, dass die betroffene Halle weitgehend unbenutzbar sein wird. „Wir gehen davon aus, dass die Geräte kontaminiert sind“, sagte er. Der Kontakt mit der Salzsäure verursache Rost.

Einen Einsatz in dem Umfang

habe ich noch nicht erlebt. Franz Masino, Bürgermeister Waldbronn

Auch Waldbronns Bürgermeister Franz Masino war vor Ort: „Einen Einsatz in dem Umfang habe ich noch nicht erlebt“, sagte er. Vor allem die elektronischen Geräte in der Firmenhalle seien durch den Salzsäure-Austritt und die dadurch entstanden Dämpfe wohl nachhaltig beschädigt. Eine Weiterführung der Produktion sei in den nächsten Tagen nicht möglich. Die Firma könne ihre galvanischen Arbeiten aber in einen Partnerbetrieb verlagern.