Nach tödlicher Messerstecherei in Langensteinbach: Tatwaffe aufgefunden

Nach der tödlichen Messerstecherei am 14. Oktober in Langensteinbach, bei der ein 31-Jähriger durch Messerstiche zu Tode kam, bitten die Ermittlungsbehörden weiterhin um Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge passierte ein Bus der Linie 153 von Auerbach kommend in Fahrtrichtung Langensteinbach Bahnhof unmittelbar zur Tatzeit um 20.02 Uhr den Tatort der Ettlinger Straße.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei suchen nun einen männlichen Fahrgast, der sich laut Zeugenangaben alleine in dem Bus aufgehalten haben soll und möglicherweise Angaben zum Tatgeschehen an der Bahnunterführung oder den Tätern machen kann.

Mehr dazu: Nach tödlicher Messerstecherei in Langensteinbach zweiter Tatverdächtiger in Haft

Messer sichergestellt

Zwischenzeitlich hat die Polizei eine der vermeintlichen Tatwaffen aufgefunden. Die Anwohner werden trotz der Sicherstellung des Messers gebeten, beim Fund von fremden Messern auf ihrem Grundstück diese nicht anzufassen und umgehend die Kriminalpolizei zu verständigen.

Hinweise gesucht

Zeugen, die zum Tatgeschehen sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere der Fahrgast des Linienbusses, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 zu melden.

ots/BNN