Namhafte Spieler auf schnellem Granulatboden in Ettlingen

Von Klaus Müller

Des einen Freud, des anderen Leid: Jannik Kampe zieht die Schultern kurz hoch. „Da kann man nix machen. Vor ein paar Tagen habe ich mich verletzt“, verrät der Tennisspieler aus Frankfurt. Die Fahrt nach Ettlingen zum Rudolf-Speck-Tennisturnier hat er trotzdem auf sich genommen. Wenn er einfach weggeblieben wäre, klärt Peter Kurz, der Sportwart und Turnierorganisator, auf, hätte der Spieler „Negativ-Punkte“ bekommen. Das hätte sich „negativ“ auf seinen Ranglistenplatz auswirken können. Vom Verletzungspech seines unmittelbaren Gegenspielers „profitierte“ Björn Basler vom Ski-Club Ettlingen. Der Tennisspieler kam so automatisch in die zweite Runde der Qualifikation und hatte damit „automatisch“ sein Minimalziel erreicht. Nach der Qualifikation der Damen wurde nun die Quali der Herren ausgespielt. Heute geht die inzwischen 37. Auflage des Tennisturniers, veranstaltet vom Ski-Club, mit den Spielen des Hauptfelds (Damen und Herren) weiter.

Spieler schätzen gute Organisation

Die Gesamtpreisgelder belaufen sich auf 4 000 Euro, verteilt auf den Bardusch-Cup der Damen und den Sparkassen-Cup der Herren. Die Aufwertung des Turniers vom A6-Turnier zu einem A5-Turnier (2017) macht sich auch in diesem Jahr bemerkbar. Mit Petra Krejsova (Deutscher Ranglistenplatz 16) und Diana Marcinkevica (DR 17) spielen zwei national und international renommierte Spielerinnen beim Turnier im Baggerloch mit. Das Hauptfeld der Herren führen Marko Lenz (DR 33) und Elmar Ejupovic (DR 37) an.

Etliche Spieler sind fast schon Dauergäste in Ettlingen. „Ich bin bestimmt schon das fünfte Mal mit dabei“, berichtet Nicholas Garcia. Die gute Organisation und dass man hier gegen gute Gegne16r spiele, lässt ihn immer wieder in Ettlingen „aufschlagen“. Hinzu kommt der ungewöhnliche Bodenbelag. Gespielt wird auf extrem schnellen Granulatboden. „Da musst du dich dran gewöhnen“, so Garcia.

Zuschauer haben freien Eintritt

In- und auswendig kennt Ski-Club-Spieler Basler den Belag. „Vielleicht könnte das ein kleiner Vorteil für mich sein.“ Eine Handvoll Ehrenamtlicher kümmert sich laut Kurz, er ist auch Oberschiedsrichter, um den Turnierablauf. „Lieber weniger Leute, dafür aber solche, die wissen, was sie tun“, lautet seit Jahr und Tag das Motto von Kurz und seinem Team. Dem Team gehört auch Tochter Victoria an, sodenn sie nicht gerade spielen muss. Die Ski-Club-Spielerin darf im Hauptfeld mitmischen. Großen Wert legen die Turnier-Organisatoren auf „Planbarkeit“, darauf, dass sich die Spieler auf den Zeitablauf verlassen können. Betreuung, verbindliche Freundlichkeit und kleine Aufmerksamkeiten runden das Rudolf-Speck-Turnier-Paket ab. Freuen dürfen sich auch die Zuschauer: über freien Eintritt und über spannende Tennisspiele auf bis zu vier Plätzen gleichzeitig.

Turnier-Zeiten: Freitag, 16. Februar, ab 9.30 Uhr Hauptfeld. Samstag ab 9.30 Uhr Achtel- und Viertelfinalspiele.

Sonntag ab 9.30 Uhr Halbfinalspiele und die Endspiele, gegen 14 Uhr Damen, gegen 16 Uhr Herren.