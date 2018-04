Nach der Steinigung hat neue Christusfigur Symbolkraft für Gläubige

Jesus ist zurück. Der Mitte Juni 2017 durch Steinewerfer zerschmetterte Korpus der Waldbronner Christusfigur wurde am Donnerstag von Bildhauer Tobias Huber aus Oberkirch eigenhändig am Wegkreuz an der Stuttgarter Straße befestigt. Mehrere Wochen wurde an der genauen Reproduktion der Jesusfigur im Traditionsbetrieb im Ortenaukreis gearbeitet. Wie für viele nach der Tat aufgebrachte Bürger vor Ort, war dies auch für den Künstler eine gewisse Genugtuung.

Aus Bruchstücken wurde ein neuer Korpus

Die noch vorhandenen Bruchstücke wurden in der Bildhauerei zusammengesetzt. Den Kopf hatten die Vandalen offenbar als Trophäe mitgenommen, dieser wurde nach Fotovorlagen in Ton gegossen und dem Rumpf hinzugefügt. Dann wurde aus einem rohen Steinblock in unzähligen Arbeitsstunden der neue Korpus.

Der typische graue Sandstein stammt aus dem Elsass – diesseits des Rheins habe man nur Buntsandstein, erklärt Huber. Mit einem Punktiergerät wurden die Umrisse der Figur übertragen; von der Nasenspitze übers Knie bis zu den Zehen. Vorsichtig wurde dann mit einem Pressluftmeisel bis zu einen Millimeter auf Originalmaß „rangearbeitet“.

Nun kam die Erfahrung des Künstlers ins Spiel. „Was weg ist, ist weg – es gibt keinen zweiten Versuch.“ Am Ende habe der Seniorchef Michael Huber, der ursprünglich die alte Christusfigur vor Jahren gefertigt hatte noch eingegriffen. „Mit kleinen, definierenden Arbeiten“, erzählt der Sohn. Der Bart, die Augen bekamen den letzten Schliff, der Brustkorb und das Gesicht wurden stärker akzentuiert. „Etwas leidender“ im Ausdruck. Das sei dem Vater laut Sohn Tobias wichtig gewesen.

Offizielle Einweihung folgt

Die Arme entstanden separat. Ansonsten hätte der Steinblock dreimal so groß sein müssen, die Kosten wären in die Höhe geschossen. Die Arme wurden nun mit Edelstahldübeln an den Körper angefügt, der Kostenrahmen von 6 800 Euro sei so eingehalten worden. Ehrfürchtige Blicke Richtung Kreuz gab es schon als Huber und sein Mitarbeiter Andreas Müller noch vor Ort arbeiteten. Eine offizielle Einweihung folgt. Im Rathaus kann man sich eine offizielle Feier zu Pfingsten vorstellen. Schließlich nahmen viele Menschen Anteil, mehrere tausend Euro an Spenden gingen ein.

So eine Tat tut weh

„So eine Tat tut weh. Schade ist, dass die Täter nicht gefasst wurden“, betont Tobias Huber. Es gebe zwar immer wieder Vandalismus an religiösen Symbolen, „aber so massiv habe ich es selbst noch nicht erlebt“. Zuerst die Steinigung, und dann sei offensichtlich versucht worden, das ganze Kreuz zu „fällen“. Entsprechende Spuren am Schaft durch harte Schläge mit aus der Einfassung des Denkmals gerissenen Pflastersteinen sind nicht zu übersehen. Das soll so bleiben und an den Frevel erinnern.

Während man es früher eher mit Schmierereien an religiösen Stätten zu tun gehabt habe, registriere man inzwischen doch leider öfter solch massive Gewalt. Das sei traurig, aber wahr. „Es fehlt der Respekt“.