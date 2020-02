Neue Weihnachtsbeleuchtung kostet Ettlingen fast eine halbe Million Euro

Anzeige

Weihnachten in Ettlingen bedeutet in Zukunft, dass die Altstadt in warm-weißem Licht erstrahlt. Der Gemeinderat hat sich mit knapper Mehrheit für eine Variante einer neuen Beleuchtung ausgesprochen. Die Stadt kostet das fast eine halbe Million Euro.

Ulrich Krawutschke

Warm-weißes Licht soll künftig die Weihnachtsatmosphäre in Ettlingen prägen. Das hat der Gemeinderat nach längerer Diskussion beschlossen. Dem Gremium lagen sechs Vorschläge des Karlsruher Lichtplanungsbüros Jochen Karow zur Auswahl vor. Beschlossen wurde mehrheitlich die Variante mit dem klingenden Namen „Greenery Girlanden mit Organic-Sternen“ für Markt- und Kirchenplatz sowie Kronenstraße kombiniert mit Klassik-Überspannungen in Leopold- und Badener-Tor-Straße.

Bis zu 80 Prozent der Energiekosten gespart

Die bevorzugte Lösung ist eine Kombination aus Grüngirlanden, Sternen (analog Sternlesmarkt) und Klassikmotiven. Sabine Süß vom City-Management machte deutlich, dass die 30 Jahre alte Beleuchtung erneuert und die Infrastruktur – 110 Ankerpunkte an Gebäuden, die Überspannungen sowie Elektrik – aus Sicherheitsgründen ertüchtigt werden muss. Durch den Einsatz von LED-Lampen würden 70 bis 80 Prozent der bisherigen Energiekosten eingespart.

Man kann es sicher nicht allen recht machen. Christa Becker-Binder (Grüne)

Oberbürgermeister Johannes Arnold rief zunächst Fraktionen und Gruppen dazu auf, zu benennen, welche Variante sie bevorzugen. Albrecht Ditzinger (CDU) sprach sich für die letztlich beschlossene Variante mit Grüngirlanden, Sternen und Klassikmotiven aus und betonte die Bedeutung der Weihnachtsbeleuchtung für den Handel. Christa Becker-Binder (Grüne) meinte, „man kann es sicher nicht allen recht machen“. Sie bevorzuge Ice Lite (kaltes Licht) und Sterne kombiniert mit Klassikmotiven.

irstin Wandelt wollte „grüne Girlanden“ und kein Ice Lite und sprach sich für die Variante mit grünen Girlanden und „Organic“ Sternen aus. Berthold Zähringer (FE/FW) bevorzugte die Lösung mit Ice Lite beziehungsweise grünen Girlanden mit eingehängten Sternen: „Dies ist die Empfehlung einer Steuerungsgruppe – dem sollten wir folgen.“

Knappe Abstimmung

Jörg Schneider von den Liberalen wollte kein Ice Lite. Die erste Frage war also: mit oder ohne Ice Lite? 16 der 28 Stimmberechtigten wollten keines. Am Ende ging die Abstimmung knapp mit 15 Stimmen für die Variante Grüngirlande/Sterne/Klassikmotive aus. Neben Kosten von rund 162.000 Euro für die Infrastrukturerneuerung fallen 265.000 Euro für die Lösung an.

Fortgesetzt wird die Baum-Illumination in der Innenstadt. Weil die Platanen am Neuen Markt für die Sanierung der Tiefgarage gefällt wurden, können die bisher dort verwendeten Lichter anderswo angebracht werden. Dafür, inklusive Projektionen, fallen weitere 58.000 Euro an.