Neuer Markt in Ettlingen: Ab Mitte Mai kommt es zeitweise zu Sperrungen

Anzeige

Die Baustelle Neuer Markt in der Ettlinger Innenstadt liegt im Zeitplan. Demnächst sollen die Pflasterarbeiten beginnen. Passanten und Anlieger müssen zeitweise mit Einschränkungen rechnen. Zumindest für kürzere Zeiträume wird der Platz während der Bauarbeiten gesperrt.

Der Begriff Betonwüste ist wohl der passendste, um den derzeitigen Zustand des Neuen Marktes in der Innenstadt zu beschreiben. Das alte Pflaster wurde abgerissen, die Fläche mit Beton versehen und glatt gezogen, aktuell werden die Schäden am Pflanztrog in der Mitte des Platzes behoben.

Weiterlesen: Übertriebener Kahlschlag durch Behörden? Ettlinger sorgen sich um den Wald

Die sehr lauten Arbeiten mit dem Hochdruckwasserstrahl, die nötig waren, um zunächst den schadhaften Beton am Pflanztrog abzutragen, konnten vergangene Woche abgeschlossen werden. „Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Fortschritt zufrieden“, sagt Landschaftsarchitekt Matthias Berg. Er ist für die Projektsteuerung zuständig.

Vorbereitungen für Pflasterung beginnen

Während der Corona-bedingten Ladenschließungen habe man mit Hochdruck gearbeitet. Aktuell stehen die Arbeitsschritte zur Vorbereitung der Pflasterung an. Ausgehend von der Fläche vor der Eisdiele wird die Fläche zunächst kugelgestrahlt, um sie abzudichten.

Anschließend wird der Beton mit einem zähflüssigen Kunstharz grundiert und versiegelt. Das macht den Beton wetterfester, erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Diese Arbeiten sollen am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. April, erfolgen.

Querung des Platzes zeitweise nicht möglich

Während der Arbeiten kommt es immer wieder zu kleinen Behinderungen für Passanten. Das zähflüssige Kunstharz, das bis an die Gebäude aufgetragen wird, benötigt mehrere Stunden, um zu trocknen. Darum ist während Trocknungszeit die Querung des Platzes nicht möglich.

Auch interessant: Fußballvereine aus Ettlingen drehen kreative Videos in der Corona-Zwangspause

Passanten können aber stattdessen die Passage im Stadtbaugebäude oder die Verbindung durch die Tiefgarage nutzen. Die Arbeiten vor den Praxen und Geschäften werden allerdings auf die jeweiligen Öffnungszeiten abgestimmt, sodass diese weiterhin zugänglich sind.

Nach der Versiegelung der Betonfläche werden sogenannte Schweißbahnen verlegt. Dafür werden stundenweise die Rampen vor den Eingängen zu den Geschäften und Praxen entfernt. Kunden oder Patienten müssen in dieser Zeitspanne eine erhöhte Stufe überwinden oder die Arbeiter vor Ort bitten, dass vorübergehend eine Rampe bereitgestellt wird.

Im nächsten Schritt wird auf dem neuen Markt ab dem Montag, 4. Mai, Gussasphalt aufgebracht. Auch dieser hat einige Stunden Trocknungszeit, was wiederum dazu führen wird, dass tageweise die Platzquerung eingeschränkt oder nicht möglich ist.

Auch interessant: Älteste Ettlingerin ist mit 110 Jahren verstorben

Die Arbeiten beginnen auf der Platzhälfte vor der Eisdiele und bewegen sich im Laufe der Kalenderwochen 19 und 20 (Montag, 4. Mai, bis Sonntag, 17. Mai) weiter bis zur zweiten Platzhälfte vor der Sparkasse.

Holzsteg für Fußgänger

Nach Erhärten des Gussasphaltes ist die Fläche begehbar. Mit dem Beginn der Pflasterarbeiten rechnet Architekt Matthias Berg Mitte Mai – wenn das Wetter mitspielt und Corona die Bauarbeiter weiter nicht erwischt.

Wenn ein Mitarbeiter an Covid-19 erkranken sollte, bedeutet das üblicherweise für alle anderen Zwangsquarantäne, weiß Berg. Läuft alles nach Plan, wird Mitte Mai zunächst der Einbau von Rinnen und Wasserleitungen vorbereitet. Danach wird der Drainagebeton eingebracht. Auf diesen kann ein Holzsteg für Fußgänger aufgelegt werden.

Die Pflasterarbeiten an sich sind in Randbereich und Platzfläche aufgeteilt. Von der Eisdiele beginnend, werden die sie vorbei am Modegeschäft Durm, Brillen Bunzel, Bambini Kindermoden bis zur Sparkasse und auf der anderen Platzhälfte entlang des ehemaligen Kaufhauses Schneider zur Einfahrt der Tiefgarage ausgeführt.

Währenddessen kommt es immer wieder zeit- und stellenweise zu Einschränkungen. Wenn alles so läuft wie geplant, wird der Platz Ende November fertig gepflastert sein.