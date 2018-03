Drei Ettlinger Unternehmen beabsichtigen – Stand heute – auf ihrem Gelände Betriebskindergärten einzurichten, weil sie hier Bedarf erkennen. Im einzelnen handelt es sich um Ettlin, San Lucar und OS-Datenysteme. Die drei sind in einem Bericht genannt, den die Verwaltung jüngst dem Gemeinderat vorlegte. Anlass dafür: Ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion während der Haushaltsberatungen.

Nicht nur für den Eigenbedarf

Vorreiter bei den Betriebskindergärten ist Ettlin Immobilien. Das Unternehmen will einen Kindergarten mit 45 Ganztagsplätzen errichten in drei Gruppen mit je 15 Plätzen. Jeweils fünf sollen für Kinder im Alter ab einem Jahr bis drei Jahre und zehn für über Dreijährige sein. Zwei Gruppen werden dabei benötigt, um den firmeneigenen Bedarf zu decken. Eine Gruppe kann der Stadt Ettlingen zur Verfügung gestellt werden. Potenzieller Träger des Betriebskindergartens wird die gemeinnützige „Pro Liberis gGmbH“ aus Karlsruhe.

Gespräche mit San Lucar

Inzwischen hat Ettlin Immobilien einen Antrag auf Aufnahme der Gruppen in den Kindergartenbedarfsplan der Stadt gestellt und die übliche Förderhöhe für die pädagogischen Personalkosten in Höhe von 97,5 Prozent beantragt. In Sachen Betriebskindergärten spricht man auch mit San Lucar und OS-Datensysteme. Bei San Lucar hätten jüngste Nachfragen erbracht, dass die Sache Betriebskindergarten für das Unternehmen noch nicht entscheidungsreif sei. Angedacht sind aber 45 Plätze. Mit OS-Datensysteme fand im November 207 ein Gespräch statt. Die Firma prüft derzeit die baulichen Möglichkeiten für einen ein bis zwei Gruppen umfassenden Betriebskindergarten auf ihrem Areal am Ettlinger Erlengraben.

Weiteres TigeR-Haus ab Mai

Und wie sollen Engpässe in der Kinderbetreuung jenseits möglicher Betriebskindergärten gelöst werden? Auch dazu gab es von Bildungsamtsleiter Henrik Bubel ein Update: Demnach soll im März der alte Kindergarten Bruchhausen, der jetzt St. Josef heißt, mit 30 Plätzen für unter Dreijährige und 22 für über Dreijährige starten. Gut unterwegs ist man außerdem mit dem zweiten TigeR-Haus, das ab Mai in Neuwiesenreben 14 Plätze für Kinder unter drei Jahren bieten wird. Betreiber ist, wie in Spessart, der Tageselternverein Ettlingen und südlicher Landkreis Karlsruhe.

Container-Provisorium am Horbachpark

Ebenfalls im Frühjahr bezugsfertig sein soll das Container-Provisorium am Horbachpark (Kapellenweg). Dort sollen die Kinder während der Umbau- und Sanierungsphase von St. Theresia in der Kanalstraße ihr Ausweichquartier haben. Eine Entspannung erhofft sich die Stadt zudem ab 2020, wenn der neue Kindergarten am Festplatz fertig gebaut sein soll. Er bietet Platz für sechs Gruppen und damit 90 Jungen und Mädchen.

Wird „Sternenzelt“ erweitert?

In der Überlegung ist nicht zuletzt, den Kindergarten St. Raphael in Oberweier zu vergrößern, denn man rechnet dort durch das Neubaugebiet Gässeläcker mit Zuzug junger Familien. In Ettlingen-West könnte durch Investitionen am Kindergarten „Sternenzelt“ entweder ein weiteres TigeR-Haus mit sieben U-3-Plätzen entstehen oder eine Kita-Gruppe mit zehn Plätzen. Laut OB Johannes Arnold bietet sich das ehemalige Hausmeisterdomizil, an. Es könnte in Systembauweise aufgestockt werden. Die katholische Kirche sei hier durchaus aufgeschlossen