Notfallsanitäter im Ettlinger DRK-Haus beklagen Grauzone

Beim Besuch von CDU-Landtagsabgeordneten im DRK-Haus in Ettlingen wurde auch der Spagat bei Einsätzen angeprangert. Wenn der Notarzt verspätet oder gar nicht eintrifft, bewegen sich die Notfallsanitäter teils in einer Grauzone.

„Es ist uns ein Anliegen, die Ehrenamtsstruktur zu unterstützen, den Helfern vor Ort Anerkennung zukommen zu lassen.“ So Thomas Blenke, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion bei einem Besuch einer Abgeordnetengruppe mit Innenstaatssekretär Klenk, der Ettlinger Abgeordneten Christine Neumann-Martin und dem Bruchsaler Abgeordneten Uli Hockenberger im DRK-Haus Ettlingen. Dabei ging es etwa um Fragen der Nachwuchsarbeit im Jugendrotkreuz, allgemeine Fragen des Rettungsdienstes und die spezielle Problemstellung des Notfallsanitäters.

Beim Politikerbesuch am Mittwoch stellten Nabila Munz, Bereitschaftsleiterin des DRK Ortvereins Ettlingen, und Tom Reger die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer vor. Blenke wies den ehrenamtlichen Helfern neben ihrem allgemeinen Sanitätsdienst eine nicht unwichtige Rolle bei der Verkürzung von Hilfsfristen bei Unfällen und Unglücken zu, wenn der hauptamtliche Rettungsdienst beziehungsweise der Notarzt erst im Anrollen ist.

Uli Hockenberger wollte von Tom Reger wissen, ob bei Einsätzen DRK-Helfer behindert worden seien. Dank auch der guten Zusammenarbeit mit der Polizei sei dies im hiesigen Raum kein Problem. Auf die Frage eines Abgeordneten, wie es um die Jugendarbeit in Ettlingen stehe, meinte Reger: Der Nachmittagsunterricht reduziere die Bereitschaft junger Menschen, nach der Schule zum Jugendrotkreuz zu gehen.

Notfallsanitäter beklagen Grauzone

Für die hauptamtlich im DRK tätigen Notfallsanitätern wünschten sich die Repräsentanten des DRK mehr Rechtssicherheit bei ihrer Tätigkeit. Hier gebe es bei Rettungseinsätzen Grauzonen, wenn der Notarzt verspätet oder gar nicht eintreffe. Eine juristische Gemengelage, die im Zweifel zu Lasten des Notfallsanitäters oder Patienten gehe. Dies treffe weniger auf die Situation in Karlsruhe, sondern mehr auf den ländlichen Raum zu.

Reger wünschte, dass von Seiten des Landes für die Wartung der DRK-Einsatzfahrzeuge mehr Geld bereitgestellt werde. Das bereitgestellte Budget reiche gerade mal für die Wartung der Hebebühne fürs größte Fahrzeug aus.

Bei der Bürgerbegegnung mit der Landtagsfraktion am Vorabend im Schloss war manch einer der Besucher enttäuscht, dass die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl Susanne Eisenmann kein offizielles Wort sprach.

Aber auch Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der Landtagsfraktion, hielt sich mit konkreten Aussagen zurück. Stattdessen überließ man den Rahmen Christine Neumann-Martin für eine vorgezogene Bewerbungsrede für die am 1. Februar im Kurhaus in Waldbronn stattfindende Nominierungsveranstaltung der CDU für die Landtagswahl im Wahlkreis Ettlingen.

Dabei reklamierte sie für sich wichtige Beiträge für nachhaltigen Tourismus im Albtal und in Sachen Straßenumgehung im Pfinztal geleistet zu haben. So rechne sie sich auch an, dass die Therme Waldbronn und die Schlossfestspiele zusätzliche Landesmittel erhalten hätten.

Zweitmandat

Kommentar von Johannes-Christoph Weis

Der Ettlinger Stadtrat Lorenzo Saladino, Herausforderer der politisch bislang farblosen Ettlinger CDU-Abgeordneten Christine Neumann-Martin, hat ein Problem: Er ist keine Frau. Wenn er vom gleichen Geschlecht wäre, sprächen alle Fakten für ihn. Bei der Gemeinderatswahl 2014 erhielt er im Gegensatz zu Neumann das Vertrauen der Bürgerschaft, bei der Kreistagswahl 2019 wurde er im Gegensatz zur Abgeordneten gewählt. Ein fast einmaliger Vorgang, dass ein Landtagsmitglied, das auf der gleichen CDU-Liste wie ein einfacher Stadtrat steht, weniger Stimmen erzielt. Da müssten bei allen CDU-Strategen im Land und Kreis die Alarmglocken klingeln und ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt werden, wie die bröckelnde ehemalige CDU-Bastion Ettlingen gesichert werden kann. Haben die Verantwortlichen keine Lehren aus 2016 gezogen, als Neumann mit Ach und Krach gerade noch das Zweitmandat erhielt? Stattdessen kommt die Landtagsfraktion nach Ettlingen, gibt ihr Rückenwind und greift damit in den Nominierungsprozess an der CDU-Basis ein. Und was tut der Kreisvorsitzende Caspary? Er verweist sicher auf das Votum der Ortsvereinsvorsitzenden, die nicht früh genug die Nominierung ansetzen konnten. Klar ist, damit bleibt dem Herausforderer keine Zeit, sich bei den Ortsverbänden richtig bekannt zu machen. Innerparteiliche Demokratie sieht anders aus. Sei’s drum. Eines dürfte den Verantwortlichen bewusst sein: Strategisch ist, was da läuft, komplett gegen CDU-Interessen. Nimmt man die aktuellen Umfrage-Ergebnisse zur Hand, wird weder Saladino noch Neumann es „reißen“. Caspary müsste längst andere mit politischer Strahlwirkung fragen, ob sie nicht für die CDU im Wahlkreis antreten, Sein bisheriges Verhalten deutet daraufhin, dass es ihm egal ist, ob die CDU 2021 auch das Zweitmandat verliert.