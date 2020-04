Notvergabe für Buslinien auf der Strecke Pforzheim-Ittersbach war erfolgreich

Anzeige

Der Weiterbetrieb der Buslinien im westlichen Enzkreis, darunter die 715 und 717 zwischen Pforzheim und Ittersbach, ist gesichert. Ab sofort übernehmen laut Landratsamt Enzkreis die Busbetriebe Eberhardt und der RVS (Regionalbusverkehr Südwest) in vollem Umfang die Fahrpläne. Unterstützt werden die neuen Betreiber durch die Omnibusunternehmen Engel und Klingel.

von Gustl Weber

Die Neuvergabe wurde nötig, weil der ehemalige Betreiber Müller Reisen vom Regierungspräsidium von den Linien entbunden worden war. Müller hatte die Entbindung beantragt. Der Vertrag mit den neuen Betreibern läuft zwei Jahre, in der Zeit wird der Verkehr neu ausgeschrieben. Betroffen ist neben den Linien 717 von Pforzheim über Neuenbürg und Straubenhardt-Langenalb nach Ittersbach sowie 715 von Pforzheim, Neuenbürg über Straubenhardt-Pfinzweiler nach Ittersbach auch die 716 von Pforzheim nach Herrenalb.

Anbindung an Karlsruhe durch Straßenbahn

Beim Bahnhof Ittersbach, wo seit Jahrzehnten auch die Linien 720 aus Pforzheim über Keltern ankommt, sind seit rund zwei Jahren auch die „Straubenhardter Linien“ an die AVG (Albtalbahn) Richtung Ettlingen angebunden. Corona-bedingt werden die Linien zunächst nur nach Samstagsfahrplan betrieben.

Unmut bei Anwohnern wegen Staus

Für Unmut bei Anwohnern um den Bahnhof, aber auch beim Durchgangsverkehr, sorgte besonders, wenn mehrere Busse ankommen und für Staus im beengten Gebiet sorgen. Eine gute Anbindung des westlichen Enzkreises an die AVG ist für den Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) wichtig, so Geschäftsführer Axel Hofsäß. Mittelfristig sei aber diese Anbindung sicher im Ittersbacher Gewerbegebiet „Stöckmädle“ gut platziert. So sieht es auch der Kämmerer des Landkreises Karlsruhe, Ragnar Watteroth.