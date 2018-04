Personenschaden in Ettlingen-West legte Bahnstrecke lahm

Ein Personenschaden in Ettlingen legt laut Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) die Bahnlinie der Stadtbahn S81 lahm. Am heutigen Mittwoch wurde gegen 12 Uhr aufgrund dieses Vorfalls am Bahnhof Ettlingen-West Feuerwehr und DRK alarmiert. Die zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Rastatt Bahnhof verkehrende S81 wird über Rheinstetten-Forchheim umgeleitet.

Polizei ermittelt vor Ort

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen, ob es sich um einen tragischen Unfall handelt. Die Bahnlinie konnte laut KVV gegen 14.30 Uhr wieder freigegeben werden. Bei der ums Leben gekommenen Person handle es sich um eine Frau, die von einem Güterzug erfasst wurde. Nach aktuellen Informationen liegt ein Unfall vor, abschließend könne man dies jedoch noch nicht sagen.