„petite Fleur“ als Attraktion im Herrenalber Kurpark

Duftende englische Rosen, Tipps zur Baumpflege, Keramikkunst, Grills – Alles zu sehen beim großen Gartenmarkt „petite Fleur“. Am 1. und 2. Juni kommt er erstmalig in den Kurpark nach Bad Herrenalb.

30 000 Euro lässt sich die Kurstadt die Messe kosten. Sie möchte damit an die erfolgreiche Gartenschau aus dem Jahr 2017 anknüpfen. „Die Gartenschau war eine absolute Bereicherung für uns und hat gezeigt, dass das Thema Garten perfekt zu Bad Herrenalb passt“, sagt Bürgermeister Norbert Mai. Damals wie heute ist der Kurpark Schauplatz des blumigen Geschehens – mit seiner weitläufigen Fläche und der renaturierten Alb sei er „der ideale Standort“.

Bis zu 8 000 Gäste erwartet

Der Rathauschef erwartet zwischen 5 000 und 8 000 Besucher an dem Wochenende.Initiatorin ist Kornelia Schirmer, die unter der Bezeichnung „petite Fleur“ gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard seit zehn Jahren Gartenmärkte in der Region veranstaltet. Auf einem solchen Markt kam auch der Kontakt zu Christa Sagawe vom Herrenalber Tourismusbüro zustande. Bereits seit Ende des vergangenen Jahres laufen die gemeinsamen Vorbereitungen für das Event.

Viele Aussteller aus der Region

„Etwa 50 Aussteller konnten wir für den Gartenmarkt in Bad Herrenalb gewinnen. Viele davon kommen aus der Region“, berichtet Schirmer. An beiden Tagen von zehn bis 18 Uhr präsentieren diese Pflanzenraritäten. Sie geben Hobbygärtnern Tipps und verkaufen Blumen, Kräuter sowie Accessoires. Damit die Besucher ihre erworbenen Pflanzen nicht über das Gelände schleppen müssen, fährt durchgehend ein Transportauto über den Markt. „Die Pflanzen werden an den Ständen abgeholt und in einem Depot an der Kasse gesammelt“, erklärt Schirmer. Dort können sie dann direkt von den Besuchern abgeholt werden.

Abwechslungsreiches Begleitprogramm

Zusätzlich wird an beiden Tagen ein Rahmenprogramm auf der Bühne und im restlichen Park geboten. So wird die offizielle Eröffnung von „petite Fleur“ am Samstag um 13 Uhr von Harfenklängen des Duo Butterfly Palace begleitet; später am Tag werden zum Beispiel Rasenroboter vorgestellt. Am Sonntag werden die Künstler der Gruppe „Pantao“ auf Stelzen zu „lebenden Bäumen“ und die Landesmeisterin der Floristen, Lisa Mayer, zeigt, wie man schöne Sträuße binden kann. Kulinarisches gibt in einem großen Festzelt.

Für die Kleinen findet es an beiden Tagen ein Kinderschminken sowie ein Workshop statt, bei dem sie unter Anleitung ihr eigenes Vogelhaus bemalen können. Begleitet wird der Gartenmarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag inklusive Gewinnspiel, bei dem in den Herrenalber Geschäften alle dekorierten Bienen gefunden werden müssen.

„petite Fleur“ für drei Jahre eingeplant

„Wenn das Wetter passt, wird das insgesamt eine runde Sache“, ist sich Christa Sagawe vom Tourismusbüro sicher. Unabhängig davon ist „petite Fleur“ in Bad Herrenalb auf jeden Fall in den nächsten drei Jahren eingeplant – mit der Option auf eine Verlängerung. „Für 2020 hätten wir dann auch genug Vorlaufzeit, um noch mehr Aussteller zu mobilisieren und außerdem verschiedene Schaugärten aufzubauen“, sagt Kornelia Schirmer.

Philipp Kungl

Tageskarten für die „petite Fleur“ kosten 6,50 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Hunde dürfen angeleint mitgenommen werden. Parkmöglichkeiten bestehen zum Beispiel beim Rewe-Markt. Die AVG hängt außerdem zusätzliche Waggons an die S-Bahnen.