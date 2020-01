Marxzell-Pfaffenrot: Kommt das Durchfahrtsverbot für Lastwagen?

Anzeige

Die Bürgermeisterin Sabrina Eisele hat schon etwas in Sachen Ortsdurchfahrt im Marxzeller Ortsteil Pfaffenrot erreicht: Die zuständige untere Verkehrsbehörde beim Landratsamt Karlsruhe setzte 2018 die zulässige Durchfahrtsgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer herunter. Jetzt will der Gemeinderat aber auch noch erreichen, dass der Lastwagen-Durchgangsverkehr bald nicht mehr durch das Dorf läuft.

Die Sorge ist, so Eisele, auch wenn die Straße kein Unfallschwerpunkt ist, dass irgendwann einmal ein Fußgänger angefahren wird, zumal entlang der Straße teilweise der Schulweg verläuft. Zudem, wenn die Lastwagen an der scharfen Kurve beim Rathaus ums Eck fahren, bräuchten sie oft noch Teile des Bürgersteigs oder schnitten die Kurve bei ihrer Durchfahrt.

Sabrina Eisele will jetzt nochmals an die untere Verkehrsbehörde schreiben, mit der Bitte doch ein Verbotsschild am den Ortseingängen für durchfahrende Lastwagen über 7,5 Tonnen anzubringen.

Termin mit Christian Jung in Pfaffenrot

Auf Initiative von Gemeinderat Dietmar Ertmann (FDP/Liberale Liste) besuchte jüngst FDP-Bundestagsabgeordneter Christian Jung (Karlsruhe-Land) Mitte Januar 2020 wieder Pfaffenrot, um sich über die unübersichtlichen Straßenverhältnisse und Gefahrenstellen der K3555 innerhalb von Pfaffenrot zu informieren.

Mit dabei war auch Bürgermeisterin Sabrina Eisele. Wegen der engen Kurve beim Rathaus plädierte Christian Jung, wie einer Pressemitteilung seines Büros zu entnehmen ist, ebenfalls für ein Durchfahrtverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Die Lastwagen könnten bequem die Albtalquerspange (K3585) nutzen.

„Wir sollten wegen der Engstelle und des topografischen Profils der K3555 nun sofort prüfen, ob wir zuerst nicht auch ein Durchfahrtverbot für Gefahrgut-Transporter erreichen können und man diesen zur Auflage macht, die Umgehung zu benutzen“, sagte Jung weiter. Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in Pfaffenrot habe zu einer deutlichen Verbesserung geführt. Jedoch nutzten viele Lkw-Fahrer die Ortsdurchfahrt immer noch aus alter Gewohnheit.