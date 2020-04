Pfarrer erinnert sich an Kriegsende in Völkersbach: „Kein Laut war zu hören“

Anzeige

Erst kamen die Fliegerangriffe, dann rollten die französischen Panzer an und schließlich wurde aus dem Pfarrhaus eine Kommandozentrale: In seinem Tagebuch hat der Völkersbacher Pfarrer Walther Glaser die Ereignisse der letzten Kriegstage 1945 in seinem Heimatdorf festgehalten.

Walther Glaser steht auf der Anhöhe beim Friedhof, als um ihn herum die Granaten platzen. 20 an der Zahl, nur knapp konnte der katholische Pfarrer aus Völkersbach den gefährlichen Geschützen entkommen. „Ich sah nur das Feuer, und im Bruchteil einer Sekunde lag ich am Boden, nahm Deckung hinter einer großen Steinmauer und zählte und achtete auf die Feuerpause, um aufspringen zu können und mich in das Pfarrhaus zu flüchten“, notierte er an diesem Tag, dem 9. April 1945, in seinem Tagebuch.

„Ich blieb unverletzt, was mir wie ein Wunder war. Rings um mich prasselten die Eisenstücke, zerrissen Bäume, zerschlug das Gestein.“

Der 9. April war der Tag, an dem die französischen Panzer in Völkersbach anrollten. Die Gefechte hatten sich angekündigt. Bereits zu Beginn der Karwoche, sieben Tage vor dem Einmarsch der Franzosen, schrieb der Pfarrer in sein Tagebuch: „In naher Ferne zuckte das Mündungsfeuer feuernder Geschütze auf, giftspeiende Schlangen mit Feuerrachen. Wann werden sie über uns Tod und Verderben schicken?“

Am Gründonnerstag bezog eine deutsche Einheit in Völkersbach Quartier, wie Glaser notierte – „angeblich zur Verteidigung des Dorfes“. Nach der Prozession am Karfreitag kamen fast alle Soldaten zum Seelsorger der Pfarrgemeinde, um zu beichten: „Diese Menschen wussten, um was es ging und was sie wollten, bevor sie dem Tod ins Auge sahen.“

Tiefflieger bombardieren das Dorf

Schon am 8. April holte der Tod einige Menschen in Völkersbach. „Tiefflieger bombardierten am Nachmittag das Dorf, schossen wahnsinnig mit M.G. und Bordkanonen über die Dächer“, hielt der Pfarrer in seinem Tagebuch fest. Ein Schulmädchen und eine junge Frau erlagen ihre Verletzungen. Am nächsten Tag starb ein weiteres Mädchen bei den Tiefangriffen, ein Bauchschuss. Glaser versuchte noch, es zu retten, „aber es war umsonst“.

Ein Hagel von Maschinengewehrgarben spritzte durch die Straßen und Gassen. Walther Glaser, katholischer Pfarrer in Völkersbach (1942-1962)

Einer Frau wurde ein Geschoss ins Knie gefeuert, auch für sie kam jede Hilfe zu spät. Eine deutsche Batterie bezog gegen den Protest des Pfarrers „unmittelbar hinter den Häusern“ Stellung am Ortseingang und -ausgang. Lange hielten die Soldaten dem französischen Angriff nicht stand. „Die deutsche Mannschaft war bald niedergekämpft und feindliche Spähwagen durchfuhren das Dorf. Ein Hagel von Maschinengewehrgarben spritzte durch die Straßen und Gassen (…) Kein Laut war zu hören.“

30 Menschen flüchteten sich in den Keller

Glaser hatte den Vorteil, dass er Französisch sprechen konnte. Nur so gelang es ihm, schreibt er in seinem Tagebuch, „diese wilden Horden zur Milde und Einsicht zu stimmen, sodass in meinem Hause und in meinem Keller niemand Leid zugefügt wurde“.

30 Menschen hatte der Pfarrer in seinem Keller Unterschlupf geboten, als am Abend des 9. April „der Sturm losbrach“. Andere hatten weniger Glück als seine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen: Zehn Frauen und zwei Schulmädchen seien von Soldaten vergewaltigt worden.

Voll betrunken schrie man aus den Fenstern, den Sieg über Völkersbach zu feiern.

Im Gasthaus zum Lamm, dessen Keller vor dem Einmarsch auch als Luftschutzkeller genutzt wurde, wurde dann durch die französischen Truppen ein Lazarett eingerichtet, das Pfarrhaus wurde zur Kommandozentrale, der Kirchturm zur Funkstation. „Im 2. Stock des Pfarrhauses war wüstes Treiben“, schildert Glaser. „Rotwein wurde in Eimern hinaufgetragen, voll betrunken schrie man aus den Fenstern, den Sieg über Völkersbach zu feiern.“

Bessere Erinnerung hat der Pfarrer an die französischen Geistlichen, den Kommandanten und seinen Adjutanten, die häufig bei ihm zu Besuch waren. „Der Geistliche war äußert höflich“, schreibt er in seinen Memoiren.

15 Zivilisten starben

Heimlich lauschte der Pfarrer in der Kommandostelle den Telegrammen der Soldaten, die sich über das Kriegsgeschehen austauschten, und erstattete seiner Familie und den Bewohnern im Keller Bericht. Nachdem Baden-Baden gefallen war, wurde Glasers Haus wieder frei. Die französische Besetzung ging bis zum Zonenwechsel, durch den Völkersbach amerikanisch wurde.

Insgesamt fielen 15 Zivilisten in Völkersbach dem Krieg zum Opfer, sagt Peter Walter, Vorsitzender des Heimatvereins. „Das war für ein Dorf mit 951 Einwohnern eine Menge.“ Besonders tragisch: Sechs der 15 Opfer waren Schuljungen, die mit einer Panzerfaust hantiert hatten. Ein tödlicher Leichtsinn. 62 Völkersbacher waren im Krieg gefallen oder gelten als vermisst.

Der Heimatverein Völkersbach hat viele Zeitzeugen zum Kriegsende befragt und die Informationen zusammengetragen. Die Tagebucheinträge des Pfarrers Glaser sind Teil eines Buches, in dem das Kriegsgeschehen in Völkersbach geschildert wird. Es liegt im Archiv des Heimatvereins. Weitere Infos unter: www.heimatverein-voelkersbach.de