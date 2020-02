Polder Bellenkopf/Rappenwört: Nimmt die Gefahr für Tiere zu?

Anzeige

„Die Kollegen denken kurz vor Ostern“, aber sicher sei der Termin für den Planfeststellungsbeschluss in Sachen „Polder Bellenkopf/Rappenwört“ nicht. Professor Jörg Menzel, zuständiger Dezernent im Landratsamt Karlsruhe, verbreitet vorsichtigen Optimismus zum mit Spannung erwarteten Planwerk. Allein der Beschluss für die rund 510 Hektar große Polderfläche (drei Viertel davon auf der Gemarkung Karlsruhe) werde vermutlich einen Umfang von rund 100 Seiten haben.

In diesen Tagen seien die Fachleute der Abteilungen Wasserbau und des Naturschutzes, unterstützt von einem Juristen, dabei, die letzten Haken an die abzuarbeitenden Themen zu setzen.

Mit eingearbeitet würden auch die jüngst erst von der Stadt Rheinstetten vorgetragenen neuen Ansätze zum Thema „Ökologische Flutungen“. Bertold Treiber, ehemaliger Bürgermeister von Rheinstetten, von Hause aus Wasserbauingenieur, bezweifelt, dass die mit der Einrichtung des Polders vom Land Baden-Württemberg juristisch überhaupt zulässig ist. Seine Untersuchung zur geplanten Auenrenaturierung kommt zu dem Ergebnis, dass durch die geplanten Ökologischen- und Retentionsflutungen eine große Anzahl in der Region gefährdete Tierarten in ihrer Existenz bedroht sind. „Ziel der Auenrenaturierung soll eigentlich die Reduzierung des Gesamttötungsrisikos von Tieren sein.

Bei den Plänen des Landes für den Polder ist das Gegenteil der Fall“. Treiber, der vom Durchflussvolumen für geringere Flutungen plädiert, glaubt, es werde vom Land zu wenig zur Kenntnis genommen, dass sich in den vergangenen Jahren durch EU-Recht, durch Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien und durch eine Vielzahl verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen, insbesondere bei Naturschutz-Belangen, sich viel geändert habe. Und Treiber will am 2. März bei einem Vortrag in Dettenheim zeigen: Das gilt auch für den geplanten Rückhalteraum Elisabethenwört. Die Hochwasserschutzziele könnten dort ohne einen Rückhalteraum eingehalten werden. Ein gesteuerter Polder sei vielfach wirksamer als eine Dammrückverlegung. Die dort geplante Auenrenaturierung sei spätestens seit dem Bundesnaturschutzgesetz 2017 rechtswidrig.

Stuttgart verweigert laut OB Schrempp Dialog mit Kommunen

Oberbürgermeister Sebastian Schrempp kreidet dem für die Pläne zuständigen Stuttgarter Umweltministerium weiter an, jeglichen Dialog mit vom Projekt betroffenen Kommunen zu verweigern. Er selbst werde das Thema erneut in seinem Gemeinderat im März in einer Sondersitzung zum Polderprojekt behandeln lassen. Dabei dürfte auch das neue „Treiber-Papier“-Thema sein.

Bei der Bürgerinitiative für eine verträgliche Retention im Paminaraum (BI) steht schon seit Jahren fest, so Vorsitzender Thomas Saipt, dass sie gegen einen Planfeststellungsbeschluss, der auch die sogenannten Ökologischen Flutungen einschließt, klagen wird. Die BI verbreitet viel Optimismus, diesen Rechtsstreit gewinnen zu können. Denn der vom Land Baden-Württemberg gestellte Planfeststellungsantrag enthalte trotz einer zweiten Offenlage viele, „größtenteils gravierende“ Fehler.

Vorstandsmitglied Jürgen Pinter ergänzt in der BI-Pressemitteilung: „Der Plan enthält reichlich Verstöße gegen geltendes EU-Recht, aber auch die Umweltverträglichkeitsstudie ist in hohem Maße mangelhaft.“ Hinzu komme, dass die EU-Kommission aktuell weitere Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen unvollständiger Umsetzung der Richtlinie über Umweltqualiätsnormen zum Gewässerschutz und Defiziten bei der Umsetzung der Habitatrichtlinie eingeleitet hat. Die BI sei in der Lage, sofort Klage zu erheben, da nicht nur geklärt sei, welche Anwaltskanzlei die BI vertritt, sondern auch alle Vorbereitungen und Vorarbeiten für die Klagebegründung erledigt seien.

Und Pinter setzt noch eines drauf: „Ich kann Ihnen schon soviel vorab verraten, dass sich die BI über noch zu gründende Ortsgruppen räumlich über Dettenheim bis nach Mannheim ausdehnen wird.“