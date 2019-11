Postdienstleister arriva schließt Standort in Ettlingen

Anzeige

Nur gut acht Jahre nach der Eröffnung wird der Standort des privaten Postdienstleisters arriva im Gewerbepark Albtal wieder geschlossen. Die Geschäftsführung des Unternehmens mit Sitz in Freiburg bestätigte auf BNN-Nachfrage die Schließung zum Ende dieses Jahres. 60 Mitarbeiter des Ettlinger Sortierzentrums sind betroffen.

„Zur Stärkung der Wettbewerbsposition sowie zur Sicherung einer soliden Basis für die Zukunft“ wolle arriva sich „auf das Kerngebiet“ in den südlicheren Postleitregionen 77, 78, 79 und 88 zurückziehen, nannte Geschäftsführer Heiko Stihl den Grund für die Schließung.

Mitarbeiter wurden im August informiert

Bereits im August seien die damals rund 60 Mitarbeiter im Gewerbepark darüber informiert worden. Einigen habe man bereits eine Folgebeschäftigung an anderen Standorten anbieten können, weitere hätten schon neue Jobs gefunden. Derzeit seien noch 42 Frauen und Männer in Ettlingen angestellt. „Es wurde ein Interessensausgleich und Sozialplan ausgehandelt“, erklärt der Geschäftsführer weiter.

Im Oktober 2011 hatte das Unternehmen den Standort in Ettlingen mit der Begründung eröffnet, dass die Menge der Sendungen, die im Großraum Karlsruhe über arriva verschickt wurden, stark zugenommen habe. Zwei Sortiermaschinen wurden angeschafft, 60 Vollzeit-, Teilzeit- und Aushilfskräfte angestellt, um bis zu 60 000 regionale Sendungen am Tag zu ordnen.

Auch Zustellerdienst ZLBW ist indirekt von Schließung betroffen

Mit dem Zustellerdienst ZLBW in Karlsruhe pflegte arriva eine Kooperation. Bei ZLBW arbeiten rund 300 Mitarbeiter – auch sie sind indirekt von der Schließung des arriva-Standorts in Ettlingen betroffen, wie Heiko Stihl bestätigt. „Da die arriva GmbH und die ZLBW GmbH gleiche Gesellschafterstrukturen haben, ist der Marktaustritt in der Leitregion 76 in enger Abstimmung erfolgt“, führt er weiter aus.

Verdi bemängelt Arbeitsbedingungen

500 Kunden hat arriva laut der Geschäftsführung vom Standort Ettlingen aus bedient, darunter auch die Stadtverwaltung Ettlingen. Sie müssen sich zum Jahreswechsel einen neuen Dienst suchen. Die Gewerkschaft Verdi bedauere die Schließung des arriva-Standortes in Ettlingen nicht, erklärt der Geschäftsführer der Arbeitnehmervertretung für den Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald, Thorsten Dossow – denn die Arbeitsbedingungen bei dem Betrieb seien nicht die besten.

In der Gewerkschaft Verdi sei keiner der arriva-Mitarbeiter vertreten. Das Briefzentrum der Deutschen Post in Karlsruhe suche gerade noch „händeringend Leute“, zeigt Dossow eine Alternative für diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, die von arriva gekündigt wurden und noch keine neue Beschäftigung gefunden haben, „und da gibt es Tarifverträge“.