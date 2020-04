Premiere für Autokino in Marxzell-Burbach

Weitere Vorstellungen des Burbacher Autokinos am Windeck 3 sind am Samstag um 16 Uhr (Die wundervolle Welt) und 20 Uhr (Blame) und am Sonntag um 16 Uhr (My Big Crazy Italian Wedding) und 20 Uhr (All Things Fall Apart). Das nähere Programm ist auf der Internet-Seite unter www.autokino-burbach.de.