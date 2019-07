Wie geht es nach der Kostenlos-Phase von „My Shuttle“ in Ettlingen weiter?

Anzeige

Die Probephase von „My Shuttle“ ist beendet. Nach kostenfreien zwei Monaten integriert der Karlsruher Verkehrsverbund das On-Demand-Angebot „MyShuttle“ am 1. August in den Verbundtarif, teilt der KVV mit. In Ettlingen läuft wie berichtet das Pilotprojekt für den Transport auf Abruf. Fahrgäste zahlen künftig laut KVV für die per App buchbaren Elektro-Minibusse in Ettlingen 2,10 Euro pro Fahrt – so viel wie für jede andere Fahrt mit Bus oder Bahn innerhalb Ettlingens. Genaue Nutzerzahlen gibt es noch nicht.

Mit Zeitkarte keine Zusatzkosten

Haben die Kunden bereits einen Fahrschein gelöst – etwa, weil sie mit diesem aus Karlsruhe in der Stadtbahn nach Ettlingen gefahren sind, benötigen sie für die direkte Anschlussverbindung mit „MyShuttle“ kein weiteres Ticket. „MyShuttle“ könne ohne weitere Kosten auch mit sämtlichen für Ettlingen gültigen Zeitkarten wie Monats-, Jahres- oder Studikarten genutzt werden. Dennoch müssen sich alle Kunden, die noch nicht bei KVV.mobil registriert sind, einmalig in der App anmelden, damit sie beim Einstieg ins Fahrzeug identifiziert werden können. Besitzt man einen gültigen Fahrschein, können die Kunden das beim Bestellvorgang angeben und es erfolgt keine Abbuchung. Finanziert wird „MyShuttle“ vom Landkreis Karlsruhe, der in Ettlingen zunächst bis Ende 2020 testen will, ob sich ein solches digital buchbares On-demand-Angebot bei den Kunden mittelfristig etabliert.

Keine konkreten Nutzerzahlen

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie ‚MyShuttle‘ angelaufen ist. Das Feedback der Kunden fällt durchweg sehr positiv aus und zeigt, dass ein solches individuelles Angebot den Nerv trifft. Es ist eine tolle Ergänzung zum bestehenden Nahverkehr“, zeigt sich KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon zufrieden mit den ersten beiden Monaten. Genaue Angaben zu den Nutzerzahlen liefert der KVV allerdings (noch) nicht. Diese werden noch aufbereitet, hieß es auf Nachfrage der BNN. Finanziert wird „MyShuttle“ vom Landkreis Karlsruhe, der in Ettlingen zunächst bis Ende 2020 testen will, ob sich ein solches digital buchbares On-demand-Angebot (on demand = nach Bedarf) bei den Kunden mittelfristig etabliert. In den nächsten Jahren will der Landkreis die bedarfsgerechten Mobilitätsangebote weiter ausbauen.

Ausweitung auf Ettlinger Höhenorte?

„Sollte die Nachfrage weiter anhalten, werden wir in einem nächsten Schritt die Ausweitung in die Ettlinger Höhenstadtteile sowie in das Albtal angehen“, erklärt Landrat Christoph Schnaudigel. Auch im nördlichen Landkreis sei ein weiteres Angebot im Raum Dettenheim in Vorbereitung. „MyShuttle“ bedient in der Ettlinger Kernstadt rund 250 virtuelle Haltestellen. Drei elektrisch betriebene Sechs-Sitzer im Stile der bekannten London-Taxis sind montags bis samstags zwischen 19 und 1 Uhr nachts und sonn- und feiertags von 8 bis 24 Uhr buchbar. Sie fahren nach dem Bedarf der Kunden und nicht nach einem festen Fahrplan. Die Buchung funktioniert mit wenigen Klicks über die bekannte Smartphone-App KVV.mobil (kostenfrei erhältlich über Google Play Store und Apple App-Store).

App verknüpft Anfragen intelligent

Der aktuelle Standort wird via App automatisch ermittelt. Der Kunde brauche also nur noch sein Wunschziel einzugeben. Ist innerhalb der nächsten 20 Minuten ein „MyShuttle“ verfügbar, wird diese Fahrtoption angezeigt. Nun kann der Kunde die Fahrt verbindlich buchen. Das funktioniere in der Regel auch bereits zwei bis drei Stunden im Voraus mit Angabe der genauen Abholzeit. Werden mehrere Fahrtanfragen gleichzeitig gestellt, verknüpfe die App diese intelligent miteinander und berechnet eine passende Route.

Weitere Informationen zum Angebot und Nutzung gibt es auch auf der My Shuttle-Seite des KVV unter www.kvv.de/myshuttle. „My Shuttle“ kann (mit Einschränkungen) auch telefonisch unter (07 21) 56 88 87 42 bestellt werden. Montags bis samstags von 19 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 8 bis 22 Uhr.