Radeln im Winter: So kommen Radfahrer gut durch die kalte Jahreszeit

Anzeige

Die gute Nachricht hat Johannes Kloppenborg vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Ettlingen zuerst parat: „Der Ettlinger Bauhof hat es im Griff.“ Gemeint ist, dass bei Schneelage das Räumen der Radwege gut funktioniere. Dennoch, so der Experte, gilt es beim Radeln im Winter – auch ohne Schnee – einiges zu beachten.

Von unserem Mitarbeiter Ulrich Krawutschke

Zunächst ist da die richtige Kleidung. „Zwiebelprinzip“ rät der begeisterte Alljahresradler, also warm eingepackt losfahren, und wenn der Körper Betriebstemperatur hat, nach Bedarf Schicht um Schicht ablegen.

Sehen und gesehen werden ist die nächste Anregung, was heißt, dass möglichst reflektierende Kleidung getragen wird und die Beleuchtung des Fahrrades so sein muss, dass der Radler selbst nach vorne gut sieht, aber auch, dass er von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wird. Wichtig sei bei Fahrradanhängern ohne Licht, dass diese nicht das Rücklicht des Rades verdecken. „Es fahren zu viele ohne Beleuchtung herum“, kritisiert Kloppenborg.

Auch interessant: So kommen Pendler mit dem Fahrrad gut über die Salierbrücke in Speyer – trotz Sperrung

Selbstüberschätzung ist gefährlich

Laut Straßenverkehrsordnung sind moderne und leuchtstarke LED-Scheinwerfer erlaubt, „sie dürfen aber nicht den Gegenverkehr blenden“. Und noch etwas ist ihm wichtig: „Ein Fahrradhelm ist unerlässlich, er mindert den Schaden bei Stürzen.“ Ganz besonders gelte das für ältere Pedelec-Fahrer, die oftmals ohne Helm und viel zu schnell unterwegs seien. „Das Pedelec bringt Mobilität zurück, aber gerade im Winter ist Selbstüberschätzung sehr gefährlich“, warnt der Experte.

Er rät, im Winter das Tempo zu reduzieren, „angemessen“ zu fahren und die Gegebenheiten zu beachten. „Auf Wegen mit nassem Laub oder mit Schneelage mit Rillen ist die Rutsch- und Sturzgefahr hoch.“ Grundsätzlich gelte es, Verkehrsregeln zu beachten. „Bei Rot über die Kreuzung geht gar nicht“, sagt Kloppenborg.

Auch interessant: Karlsruher Ordnungsamt fordert höhere Bußgelder für Fahrradfahrer

Auch auf Radwegen, vor allem aber, wenn auf der Straße gefahren werden muss, sollte reichlich Abstand zum Straßenverkehr eingehalten werden, denn „oftmals sind Autofahrer mit beschlagenen Scheiben unterwegs und sehen nicht viel“. Besondere Vorsicht gelte an Ausfahrten. Ein Beispiel sei die Pforzheimer Straße in Richtung Albtal, wo es wegen der vielen Ausfahrten von Unternehmen, Einkaufsmärkten oder Tankstelle zu Gefahrensituationen komme, auch weil die Radler oft sehr schnell unterwegs seien.

„Wintercheck“ ist nützlich

Die Forderung des ADFC an die Kommunen sei, sichere Radachsen auszubauen und zu vernetzen. Und was gilt es noch zu beachten? Das weiß Gebhard Seufert-Braun vom Fahrradhandel „Radial“ in Ettlingen. Ein Wintercheck, wie ihn der Verbund Service und Fahrrad von November bis Februar für das Fahrrad empfiehlt, sei nützlich, denn immer wieder komme es zum Einfrieren von Brems- und Schaltzügen durch Nebelwasserdampf und damit zu Gefahrenmomenten.

Daher sei Einölen der Züge mit leichtem Öl – kein Fett – zu empfehlen. Auch sollten die Reifen gut Profil haben. Es gebe heute grobprofilige Reifen, die Autowinterreifen ähneln, und sogar Spikereifen, die beim Fahrrad – anders als beim Auto – erlaubt seien und gerade bei glatten oder durch Laub rutschigen Wegen wie etwa dem Graf-Rhena-Weg deutlich mehr Sicherheit böten.