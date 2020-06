Radelnder Protest: Rund 60 Teilnehmer bei Critical Mass in Malsch

Anzeige

„Wir halten Abstand!“ – unter diesem Motto radelten am Samstag, dem Tag der Verkehrssicherheit, etwa 60 Kinder und Erwachsene durch Malsch. Seit zwei Jahren ist in der Gemeinde eine Radinitiative aktiv. Dieser Zusammenschluss von Bürgern setzt sich für die Interessen der Radfahrer ein.

Bereits zum vierten Mal organisierte die Initiative eine Critical Mass – die englische Bezeichnung steht für eine weltweite Bewegung, bei der die Fahrrad-Demonstranten auf die Berechtigung des Radverkehrs aufmerksam machen wollen.

Auf der acht Kilometer langen Tour durch Malsch spannten sich die Teilnehmer bunte Schwimmnudeln auf die Gepäckträger. Dahinter stecken zwei Ideen, erklärt Markus Kieren: „Wir wahren den Corona-Sicherheitsabstand und wollen gleichzeitig darauf hinweisen, dass viele Autofahrer den vorgeschriebenen Abstand zu den Radfahrern nicht einhalten.“

Laut der Straßenverkehrsordnung, die im April dieses Jahres ergänzt wurde, müssen dies nun innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens zwei Meter sein. „Natürlich wollen wir auch mehr Leute in Malsch auf die Fahrräder bringen und den Verkehr in unserer Gemeinde fair teilen“, ergänzt Kieren. Man setze sich auch für die Infrastruktur ein, damit die Bürger die Geschäfte gut mit dem Fahrrad erreichen können, betont Ralf Freund.

Auf die Aktionen zeigen die Autofahrer positive wie negative Reaktionen. „Wir gehen damit um und versuchen immer freundlich zu bleiben“, so Georg Magschok. Die Initiative betreibt eine große Öffentlichkeitsarbeit und lädt zu ihren Aktionen alle Bürger ein. Die Liste an Ideen ist lang – darauf steht beispielsweise der Bau eines Radweges nach Neumalsch. Zudem liege beim Gemeinderat ein Vorschlag zur Errichtung einer Fahrradstraße, so Karlheinz Bechler.

