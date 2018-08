Radfahrer am Bahnhof Waldbronn-Busenbach tödlich verunglückt

Anzeige

Am Bahnhof in Waldbronn-Busenbach ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden.

Die Bahnstrecken zwischen Ettlingen und Bad Herrenalb Bahnhof sowie zwischen Ettlingen und Ittersbach sind gesperrt. Betroffen sind die Linien S1 und S11. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) schätzt, dass die Strecke ab 11 Uhr wieder freigegeben werden kann.

Der Radfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen eine Fuhrt am Beginn des Bahnhofsbereichs überquert, die mit Schildern für den Übergang gesperrt war. Die Bahn muss den Mann laut den Einsatzkräften frontal erfasst haben. Bei deren Eintreffen befanden sich Rad und Fahrer unter der Bahn.

Straßenbahnfahrer unter Schock

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. 30 Feuerwehrleute aus Ettlingen und Waldbronn sowie DRK waren herbei geeilt. Die Notfallseelsorge kümmerte sich um Augenzeugen, der unter Schock stehende Fahrer der Straßenbahn wird psychologisch von einem Experten der AVG betreut. Möglich wäre, dass der Verunglückte schnell eine Bahn auf dem anderen Gleis erreichen wollte, um Richtung Ettlingen zu fahren.

Vor Ort verfolgten viele Schaulustige das Geschehen aus der Ferne. Die Feuerwehr brachte einen Hydraulik-Wagenheber der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Einsatz, um die S11 anzuheben. Die Ermittlungen und Befragungen der Polizei laufen.

Der Artikel wird aktualisiert.