Radschnellweg soll möglichst ohne Stops von Ettlingen nach Karlsruhe führen

Radfahrer sollen in den Jahren nach 2025 schneller von Ettlingen nach Karlsruhe kommen und umgekehrt. Eine Radschnellweg zwischen den beiden Städten ist geplant. Start ist in Ettlingen-West am Bahnhof und Ziel am Hauptbahnhof Karlsruhe.

Fünf Kilometer ist die Strecke lang, wo genau sie verlaufen wird, ist noch nicht ganz klar. Eine der Optionen, bestätigt Ettlingens Planungsamtschef Wassili Meyer-Buck, sei die über die Rüppurrer Felder. Neben Karlsruhe und Ettlingen ist das Regierungspräsidium als dritter Projektpartner im Boot, da sowohl eine Landesstraße als auch Ortsdurchfahrten betroffen sind.

Für Ettlingen entstehen Planungskosten von 32.500 Euro

Um das Vorhaben zu koordinieren, dessen Realisierung ab Mitte des Jahrzehnts erfolgen soll, muss eine Planungsvereinbarung zwischen den Beteiligten abgeschlossen werden.

Damit ist der Ettlinger Gemeinderat einverstanden. In der Vereinbarung ist unter anderem geregelt, wie sich die Planungskosten aufteilen: Das Land trägt rund 19.000 Euro, knapp 38.000 Euro entfallen auf die Stadt Karlsruhe und Ettlingen ist mit 32.500 Euro dabei.

Finanzieller Aufwand für den Radweg bei fünf Millionen Euro

Der finanzielle Aufwand für den Radschnellweg wird auf mehr als fünf Millionen Euro geschätzt. Die Strecke Ettlingen-Karlsruhe ist dabei Teil eines Korridors, der weiter bis nach Bruchsal führt.

Gemäß einer Potenzialstudie des Verkehrsministeriums für Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg vom März 2018 gibt es neben Ettlingen – Karlsruhe – Stutensee-Bruchsal noch zwei weitere Korridore in der Region: nämlich Wörth – Karlsruhe – Pfinztal und Leopoldshafen – Karlsruhe – Rastatt – Baden-Baden bis nach Bühl.

Täglich 8.500 Pendler unterwegs

Die Strecke Ettlingen – Karlsruhe genießt als Radschnellweg insoweit Priorität, als dass das Pendleraufkommen hoch ist.

Konkret: 8.500 Radler sind zwischen den beiden Kommunen täglich unterwegs. Mindestanforderung für einen Radschnellweg ist laut Meyer-Buck die Zahl von 2.000 Nutzern.

Wenig Kreuzungen und Ampeln an der Strecke

Und wie sieht eine solche Schnellverbindung aus? Sie muss vier Meter breit sein, sodass vier Radler nebeneinander fahren oder sich je zwei begegnen können. Ein Gehweg wird – sofern erforderlich – neben dem Radweg gebaut.

Die neue Strecke fürs Zweirad sollte durch so wenig Kreuzungen und Ampeln wie möglich beeinträchtigt sein. „Am besten ist, der Radfahrer kommt ohne anzuhalten durch“, sagt Meyer-Buck. Man gehe davon aus, dass auf einem Radschnellweg eine Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern gefahren wird.

Wenn die Grundsatzvereinbarung im Sommer unterzeichnet ist, soll als nächster Schritt eine endgültige Trasse gefunden werden. Dann wird weiter geplant. Binnen fünf Jahren, also bis Ende 2025, soll das Baurecht da sein.