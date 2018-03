Was das Bundesfinanzministerium im Großen berichtet, das bestätigt das Finanzamt Ettlingen im Kleinen: Die Steuern sprudeln kräftig. Zwar liegt man mit gut 935 Millionen Einnahmen im Jahr 2017 um 5,6 Millionen Euro unter dem Rekordergebnis von 2016 mit knapp 941 Millionen Euro. Indes ist es im Zehn-Jahres-Vergleich das zweitbeste Resultat, so Behördenchefin Jutta Nickerl bei der Zahlenpräsentation.

Mehr Lohn- und mehr Einkommenssteuer

Um gut 20 Millionen Euro gestiegen sind die Einnahmen aus der Lohnsteuer, um 7,6 Millionen die aus der Einkommenssteuer. Die Gründe, warum es hier weiter nach oben geht, liegen für Nickerl auf der Hand: „Hohes Lohnniveau, gute Konjunktur und ausgezeichnete Beschäftigungslage.“ Nicht umsonst würden Ettlingen, Rheinstetten und die Albtalgemeinden gern als der „Speckgürtel um Karlsruhe herum“ bezeichnet.

Etwas weniger Grunderwerbsteuer kassiert

Rückläufig waren 2017 die Körperschafts- und die Umsatzsteuer. Letzt genannte ist eher als die Mehrwertsteuer bekannt. Mit 399,6 Millionen Euro wurden rund 17,8 Millionen Euro weniger eingenommen als 2016. Hier wirken sich Jutta Nickerl zufolge die Investitionstätigkeit der Unternehmen oder auch die Verlagerung von Steuerpflichtigem im Inland in Steuerfreies im Ausland aus. Bei der Grunderwerbsteuer (Land) ging es leicht bergab: 9,8 Millionen Euro statt zehn Millionen (2016). Der Immobilienmarkt in der Region ist unverändert sehr angespannt; die Zahl der Kaufinteressenten übersteigt die der angebotenen Objekte bei weitem.

Einnahmequelle Betriebsprüfungen

In etwa gleich geblieben sind mit 1,2 Millionen die Verwaltungseinnahmen, wie sie etwa bei Verspätungen, Versäumnissen und in der Vollstreckung erhoben werden. Einnahmen bescherten der Behörde in der Pforzheimer Straße auch Umsatzsteuer-Außenprüfungen, und zwar rund 2,6 Millionen Euro. Durch Amtsbetriebsprüfungen kamen knapp 1,5 Millionen Euro herein.

Bearbeitungszeit kürzer als im Landesdurchschnitt

Laut Jutta Nickerl lag die Bearbeitungszeit für Steuererklärungen des Veranlagungszeitraums 2016 bei 40 Tagen, im Landesdurchschnitt waren es 49 Tage. Wie sich die Wartezeit für Steuererstattungen im laufenden Jahr entwickle, dazu lasse sich noch nichts sagen. Die Computer-Programme für die Veranlagungskampagne 2017 stünden dem Finanzamt noch nicht zur Verfügung. Immer mehr Steuerpflichtige geben ihre Erklärung inzwischen elektronisch, also per „Elster“, ab, was dem Finanzamt viel Arbeit spart. Baden-Württemberg hat, wie andere Bundesländer auch, dafür die Abgabefrist vom 31. Mai auf den 31. Juli verlängert.

Wir bilden sehr viel aus

Derzeit hat das Finanzamt Ettlingen 112 Beschäftigte in Voll- und in Teilzeit, außerdem 19 Auszubildende. „Wir bilden sehr viel aus“, sagt Nickerl, und zwar sowohl für den mittleren (zwei Jahre) als auch den gehobenen Dienst (drei Jahre, Studium an der Hochschule für Finanzen in Ludwigsburg, Abschluss mit dem Bachelor). Die Übernahmechancen seien gut, die Suche nach qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern gestalte sich zunehmend schwieriger. Nicht umsonst ist das Finanzamt regelmäßig auf Ausbildungsmessen präsent, um für sich zu werben, oder schickt Mitarbeiter in den Unterricht – etwa in die wirtschaftlich orientierte Ettlinger Wilhelm-Röpke-Schule – die dann aus der Praxis berichten