Schaufenster der Mobilität

Die Stadt Ettlingen hat bei einem europaweiten Wettbewerb für sein Mobilitätsprogramm den „Smavard“ erhalten. Oberbürgermeister Johannes Arnold nahm jetzt im Ettlinger Rathaus den Preis entgegen. Damit werden „Smart Cities“ ausgezeichnet.

Die Preisübergabe war im September im norwegischen Stavanger bei der Messe „Nordic Edge Expo“ geplant. Doch der Empfänger, OB Johannes Arnold, war bereits kurz zuvor aus terminlichen Gründen abgereist. Jetzt überbrachte Alexander Schmidt von der Firma Bable Smartcities und Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführerin des Städtetags, den „Smavard“ im Ettlinger Rathaus vorbei. Damit wird die Stadt in einem europaweiten Wettbewerb zum Vorantreiben der Digitalisierung der Städte im Bereich Mobilität mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Gewürdigt wird die Reduzierung des Individualverkehrs, insbesondere auf der letzten Meile durch On-Demand- und Sharing-Angebote.

Integration von MyShuttle, „next bike“, Carsharing und Bahn

Alexander Schmidt von der Bable GmbH, eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts, die sich des Themas „SmartCity“ annimmt lobte die verschiedenen Angebote in Ettlingen für individuelle Mobilitätsdienste. Stichworte dabei sind das „My Shuttle“, das Anruftaxi in Verbindung mit Stadtbahn und dem öffentlichen Busverkehr. Weiter das Fahrradverleihsystem „next bike“, ein Sharing-System der Stadtwerke für 20 Elektroautos, Wärmebildkameras die den Verkehr bewerten und den schnellsten Weg durch die Stadt berechnen und die geplante Einführung von sechs Elektrobussen ab 2021.

Viel Positives in Gang gesetzt

Alexander Schmidt hob auf die besonderen Eigenschaften der Auszeichnung „Smavard“ ab: Es gehe nicht, darum smarte Konzepte zu würdigen, sondern dem Bürger zu zeigen, dass mit Hilfe der Digitalisierung weit mehr an positiven Entwicklungen in Gang gesetzt worden seien, als er glaube. Ettlingen sei auf dem Gebiet der Mobilität ein Beispiel dafür. Das spannende an den von Ettlingen auf diesem Sektor entwickelten Lösungsansätzen sei „Integration“. Dass bestehende Systeme wie das Kartensystem des Karlsruher Verkehrsverbundes und andere lokale und regional vorhandene Datensysteme miteinander verknüpft würden.

Ettlingen Vorreiter für Städte kleinerer Größe

Hier sei Ettlingen für Städte in einer Größenordnung von 40.000 Einwohnern ein Vorreiter.

Wenn man die SmartCity-Welt ansehe, gehe es doch meistens um Digitalisierung in Städten wie Barcelona, Köln oder München. Es sei wunderbar, dass in Ettlingen über Mobilität der Zukunft nicht nur nachgedacht werde, sondern diese bereits gut mit bestehenden Systemen implementiert und verknüpft werde. „Das bringt heute schon einen Mehrwert für den Bürger“, sagte Schmidt. OB Arnold hatte zuvor, besonders auch das Pilotprojekt „My Shuttle“ als Teil dieser Lösung der zukünftigen Mobilität herausgestellt und von einer Ausweitung in die Höhenstadtteile gesprochen.

Landkreis gebührt ein Teil des Preises

Dabei vergaß er nicht zu erwähnen, dass der Träger gerade für dieses Projekt der Landkreis sei, dem ein Teil der Auszeichnung gebühre. „Wir brauchen uns in unserer Region im Vergleich zu den Wunderstädten im Norden beim Thema Mobilität nicht zu verstecken“, meinte Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführerin des Städtetags, zur Situation der Mobilität im Südwesten. Hier wird mit weniger Finanzmitteln viel Effizientes geleistet. Kleine Städte in Baden-Württemberg könnten beim Thema „Smart City“ national und international bei der Mobilität viel vorweisen.

Heute-Bluhm: Wir müssen Transformationsprozesse hinbekommen

„Wir müssen die Transformationsprozesse von der klassischen Automobilwirtschaft zur Mobilitätswirtschaft hinbekommen“, meinte Heute-Bluhm. Dafür brauche das Land solche „Schaufenster“ wie Ettlingen, wo man in der Praxis sehe wie Mobilität von morgen aussehen könne. Dadurch entstünden für heimische Unternehmen, die sich mit der Mobilität beschäftigen auch größere Marktpotenziale. Sie erinnerte daran, dass es unzählige Förderprojekte von EU, Bund und Land gebe, für die man sich bewerben könne.

Informationsaustausch bietet enorme Chancen

Diese böten für Mitgliedsstädte des Städtetags wie Ettlingen enorme Möglichkeiten. Die Informationen darüber müssten zwischen den Städten noch mehr verbessert werden. Bei der Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes im Straßenverkehr könne durchaus die ein oder andere Stadt in Ettlingen vorbeischauen, weil hier etwas konkret dafür getan werde. Sie sehe für die 190 Mitgliedskommunen des baden-württembergischen Städtetags hier viel Potenzial. Sie könnten auf ähnliche Weise wie Ettlingen vorgehen.