Scheunenbrand in Bad Herrenalb: Polizei fasst Verdächtigen

Nach dem Scheunenbrand in Bad Herrenalb am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Hinweise von Zeugen brachten die Ermittler auf die Spuren des 41-jährigen Mannes.

In einer gemeinsam Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Tübingen heißt es, der Mann sei in Tübingen dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe entschieden, den Mann aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Spezialklinik einweisen zu lassen.

Der Brand am Sonntagmorgen hatte einen Stall und mehrere sich darin befindliche Maschinen und Fahrzeuge zerstört. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun ermitteln, ob der 41-Jährige auch für einen weiteren Brand in Rotensol sowie für Sachbeschädigungsdelikte in Rotensol und Neusatz am vergangenen Wochenende in Frage kommt.

BNN/ots